Nancy Herrera, nacida en Buenos Aires, supo ganarse su lugar en las tapas de las revistas y los canales de televisión. Muchas veces, por su labor como actriz y modelo, pero también por los grandes escándalos que rodearon su vida. Conocé qué es del presente de la ex pareja y último gran amor de Alberto Olmedo.

La ex vedette de 62 años tuvo una variada trayectoria, donde logró desempeñarse tanto como actriz de teatro, cine y televisión, hasta llegar a conducir un programa de radio en el final de su carrera. Muchos de estos proyectos fueron encabezados por su esposo, con quien disfrutaba trabajar juntos.

Ha integrado el elenco de obras como “El bicho tuvo la culpa”; “El negro no puede”; “Pinocho y Pulgarcito”; “El Capitán Piluso”, entre otras. También, se destacó por ser un icono sexual de su época, llegando a ser tapa de la revista Playboy en 1987, revolucionando el mundo artístico nacional.

Pese a su gran fanatismo por las cámaras y su paseo por grandes programas de chimentos televisivos, un fuerte escándalo la posicionó en el centro de la esfera mediática, al punto tal, que se vio expulsada. ¡Conocé qué sucedió entre ella, el capocómico y el tercero en discordia!





Su relación con Alberto Olmedo y una supuesta infidelidad

Nancy tenía 20 años cuando comenzó y entabló su relación con Alberto Olmedo. En su entonces, él se encontraba en una crisis matrimonial y rápidamente quedó flechado por la joven actriz. Al poco tiempo alquilaron un departamento cerca de Avenida de Mayo, Buenos Aires, y un año más tarde compraron uno para ambos en la Capital.



Nancy Herrera y Alberto Olmedo.

Su amor fluía, no solo arriba de los escenarios, sino que compartían múltiples espacios y experiencias que los consolidaron como una de las parejas más destacadas de la época. Todo esto, hasta que se desató un fuerte rumor de que Nancy mantenía relaciones con Cacho Fontana, en aquel momento, el mejor amigo de Olmedo.

“¿Qué pasa entre Cacho Fontana y la mujer de Olmedo?”, tituló la revista Gente, con una foto del locutor junto a una misteriosa acompañante, que resultó ser Herrera. Si bien la foto peca de falta de claridad, la patente C1328574 del Peugeot 505 terminó revelando la verdad.

Días más tarde de que se publicará la escandalosa fotografía, Sandra Jacobson, periodista a cargo de la cobertura, contó que tuvo una entrevista con Herrera donde ya le anticipa de su infidelidad: “Tiene un año más que Olmedo. Tiene hijas mujeres y dice que conmigo va a tener un varón. Es de la farándula, pero no es actor. Vive en el Hermitage y está haciendo temporada”, confesó. La deducción fue la más lógica: Cacho Fontana.





La fotografía que reveló una supuesta infidelidad de Nancy Herrera con Cacho Fontana, el entonces mejor amigo de su esposo, Alberto Olmedo.

Al parecer, fue la propia protagonista quien le brindó la información al fotógrafo Claudio Divella para que el medio cubriera el encuentro entre ella y el reconocido locutor. Nancy se subió al taxi tal como lo anticipó y, cuando vio que los periodistas la seguían, simuló estar sorprendida y “escaparon”. No obstante, nunca aceptaron que tuvieron relaciones extramatrimoniales.

“Lo de Nancy con Fontana le había hecho mucho mal. Lo hizo sufrir mucho, mucho. Estábamos por entrar a escena. Me miró y me dijo: “Beatriz, ¡no puedo más! ¡no puedo más!... Voy a acabar con todo esto. Esto no es vida. ¡Me voy a matar!”, contó la actriz y humorista Beatriz Salomón, sobre el efecto que el escándalo generó en Alberto Olmedo.





Un lamentable episodio

El sábado 5 de marzo, a las 8.10 de la mañana, Olmedo apareció muerto en la vereda frente a su departamento, tras resbalarse haciendo acrobacias en el balcón. Junto a él, se encontraba Nancy, quien había tenido un reencuentro con el comediante y desde la una de la madrugada se encontraban bebiendo y celebrando un espacio de “reconciliación” en la casa de Mar del Plata.

"Cuando Alberto cae, la encargada del edificio, Marina, me dijo que estaba vivo, yo no sé si bajé por el ascensor o por las escaleras, pero me tiro arriba del cuerpo de Alberto e inconscientemente y sin saberlo (aunque tenía un retraso normal en cualquier mujer) le dije ¡No me dejes Alberto, ahora estoy embarazada!”, expresó Herrera, sobre el trágico momento.



El cuerpo se encontró en la avenida Peralta Ramos, donde la multitud comenzó a acercarse a llorar al actor.

Sin embargo, el actor no llegó a salvarse. Tiempo más tarde, la autopsia reveló que había drogas en sus vísceras; mientras que, efectivamente, la modeló estaba embarazada y el 26 de octubre de 1988 nació su hijo, "Albertito" Olmedo.

Su presente alejada de los medios

Herrera no solo tuvo que sobrellevar el trágico episodio de la muerte de su exesposo, sino también las acusaciones de una supuesta responsabilidad en el fallecimiento. En menos de 6 meses de haber fallecido, los hijos del actor publicaron una solicitada en la que ponían en duda la muerte accidental de su padre.

Además, los hijos de Olmedo no reconocieron a Albertito como su hermano y él tuvo que someterse a pruebas de paternidad. Por mucho tiempo, Nancy tuvo negado el acceso al cementerio de Chacarita, donde descansaba su marido.

El encuentro entre los hijos de Alberto Olmedo.

Tras quedar inmersa en diferentes y variados escándalos, la modelo optó por distanciarse completamente de los medios de comunicación. Actualmente, se casó con Federico, un constructor y criador de caballos con el que salió desde el 2007, y vive junto con sus tres hijos en el barrio San Cristóbal.