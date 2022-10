Tomás Holder quedó fuera del show hace apenas unos días pero aunque físicamente ya no esté dentro de la casa más famosa del país, su mente sigue en el juego.

Fue hace unas horas cuando se refirió a la posibilidad de volver a ingresar a la casa a través del repechaje y reveló lo que hará con el premio si entra y gana el reality.

Holder pasó por el debate de Gran Hermano, en una noche en la que los panelistas fueron todos ex participantes del reality y mostró un lado más humano.

El “Tincho” de la casa tuvo un gesto que nadie se hubiese esperado y que muestra una cara distinta de la que se vio en la pantalla chica. Todo surgió cuando Ximena Capristo le dio un consejo al primer eliminado.

“¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre, en Gran Hermano, hay un repechaje. A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés”, opinó la mujer de Gustavo Conti.

Al escuchar a Capristo, el influencer del verano hizo una promesa en vivo sobre qué haría si vuelve a ingresar al reality: “Igual, te soy sincero y digo la verdad, si yo llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta”.

Tomás Holder y Thiago en la casa de Gran Hermano

Rápidamente, la modelo afirmó: “Thiago sale segundo, te lo firmo hoy acá”. "No importa, se la doy igual", atinó a decir Holder.

No obstante, eso no fue lo único llamativo sino que además el ex participante admitió que no volvería a formar parte del grupo “Los Monitos”, grupo de su autoría que es rechazado por la mayoría de los televidentes.

"Quiero a Martina afuera y a Juan adentro para que sufra. Si se va Martina primero y después Nacho, va a ser muy cómico para la casa que Juan se quede solo", dijo Holder.

Sin duda estas declaraciones sorprendieron a los panelistas dado que Tomás y Juan fueron muy compinches durante la primera semana de estadía en la casa hasta que el joven musculoso dejó el reality por voto del público.