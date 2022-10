El ex participante de " Gran Hermano" Damián Fortunato reapareció en la televisión y se conoció un dato desconocido: su relación con Tomás Holder, el primer eliminado de la casa en esta nueva versión de 2022. La casa más famosa del país generó gran revuelo con su regreso, por lo que distintos personajes de antiguas temporadas volvieron a tomar protagonismo.

"A Tomás lo conozco porque coincidimos en algunos programas porque él es un influencer muy conocido en la ciudad”, sostuvo el joven de su cercanía con Tomás Holder. "Yo tengo una opinión formada. Tengamos en cuenta que es un chico de 21 que ha dicho cosas que no piensa, con esto no quiero decir que avalo lo que está diciendo o lo que dijo", señaló sobre las polémicas declaraciones del ahora ex " Gran Hermano".

El joven estuvo en Intrusos y sostuvo: "Hoy el influencer tomó muchísima fuerza para tratar de convencer y tener mucha importancia en lo que es las decisiones para el que te sigue. Hoy los medios de comunicación son los que le suben o le bajan el pulgar".

Tomás Holder, el primer eliminado de la casa

"En seis días cómo podés sacar un juicio de valor de cómo es como persona... Yo me crucé a gente en Rosario que no lo quiere y no lo conocen. Eso tal vez es culpa nuestra como comunicadores por no decir 'ojo que hay una edición, hay un trabajo de edición'. Lo que yo conocí de Tomás es otra persona totalmente distinta", confesó.

Damián Fortunato se valió en su momento con el título de galán por su cabellera rubia y larga, pero con el tiempo desapareció de los medios de comunicación y ahora reapareció con pelo corto, morocho y con barba. El joven, participante del ciclo de 2007, hoy se muestra más asentado y con un perfil menos escandaloso.

Damián Fortunato, ex "Gran Hermano".