Tomás Holder sigue generando polémica afuera de la casa de " Gran Hermano". Luego de conocerse que el influencer no toma transporte público, ahora se suma que está fastidiado porque su novia dejó de ser desconocida y aumentó la cantidad de seguidores que la miran por las redes.

"Me enamoró de mi novia que era una persona anónima, no estaba en las redes. Hoy en día ya tiene más de 30 mil seguidores, eso me afecta un poco porque quería que siga siendo la misma chica anónima", reconoció un poco ofuscado Tomás Holder. Aunque admitió que espera que sea pasajero: "Creo que ella no va a cambiar en nada su personalidad".

.

El joven instagramer además se refirió a la versión que aseguraba que no saldría con una chica que toma un transporte público, Holder señaló que "si la chica me gusta y toma colectivo, perfecto". Y añadió: "Mi novia toma colectivos y yo la acompaño a tomar el colectivo. Ella me dice 'No Tomy, te van a ver acá conmigo en la parada del colectivo', y le digo 'no me importa, te amo, y si te tengo que acompañar al fin del mundo en colectivo te acompaño".

Ante la pregunta del periodista de Intrusos sobre si se subiría a un colectivo, Holder confirmó: "Para que mi novia llegue bien y que esté segura, sí", aunque aclaró su situación con el transporte público: "Yo no tomo colectivos porque me mareo".

Holder sigue siendo uno de los participantes más polémicos de "GH 2022"

Tomás Holder hizo frente a las críticas por los videos de Tik Tok que se conocieron con su mamá: "Claramente se ven que son una madre y un hijo jugando sanamente, es un humor hermoso, bueno, se divierten, no tengo vergüenza". Y resaltó: "La gente que no me conoce se pierde la oportunidad de conocer a un chico increíble".

Finalmente, habló de su salida de la casa de " Gran Hermano": "Además de lo malo, rescato lo bueno, que es que tengo bastante apoyo", resaltó de sus seguidores.