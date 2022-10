Está claro que Tomás Holder fue uno de los participantes de " Gran Hermano 2022" más polémicos, a pesar de su fallido final. El influencer ingresó con el claro objetivo de jugar por sobre todas las cosas, algo que lo unió con Juan Reverdito, pero esto no cayó bien en los televidentes y se marchó en la primera gala de eliminación. En las últimas horas, tuvo sorpresivas palabras sobre Carina Zampini.

Tras la salida de la casa de " Gran Hermano", el joven rosarino fue entrevistado por Santiago del Moro en el estudio de Telefe pero no fue la única nota que brindó. Durante el martes, brindó un reportaje a Ángel de Brito en "LAM" en el que habló de su paso por el reality e hizo referencia a distintos famosos, aunque confesó no conocer a muchos. La charla incluyó una conexión con su madre desde Santa Fe y hasta tuvo una particular revelación.

.

Tras sincerarse sobre la idea de que no conoce a muchas celebridades como Flor de la V, Gastón Trezeguet o Andrea Taboada. Ante la consulta por Georgina Barbarossa, quien fue novia del Alfa, aseguró que recordaba su participación en "Dulce amor", novela de Telefe. Además, sumó que veía el programa cuando era un adolescente junto a su madre y rememoró la dupla de protagonistas.

"Dulce Amor" se emitió por Telefe en 2012.

La serie que se emitió en 2012 tuvo a Sebastián Estevanez y Carina Zampini como protagonistas, quienes protagonizaron fuertes escenas de besos muy pasionales. "Era fanático de Estevanez y Zampini. A ella... uff", explicó Tomás Holder haciendo un gesto de corazón con sus manos en referencia al amor que siente por la actriz y conductora que se mantiene alejada de la televisión.

" Gran Hermano 2022" continúa su curso pese a la salida de Tomás Holder, algo que golpeó con fuerza a Juan Reverdito y Martina de "Los Monitos". Sin embargo, intentan mantenerse dentro de la casa más famosa del país, aunque los televidentes parecen haberle soltado la mano por sus actitudes con sus compañeros, como robarles comida.