Desde el ingreso Tomás Holder de la casa de " Gran Hermano 2022", las críticas hacia el tiktoker no se hicieron esperar. Holder causó revuelo cuando salió a la luz el violento contenido que subía a redes sociales y con el que se hizo famoso. Con más de 600 mil seguidores, sus videos incitaban a la violencia y hasta llegó a a segurar que solo entrenaba para "matar situaciones de android en Pinamar". Tras ser nominado junto a Agustín y Marcos, tuvo que dejar la casa tras obtener el 60% de los votos del público y al pisar la calle se desató un revuelo dentro de la casa. Pese a todas las polémicas, ahora su madre dijo que su hijo necesita ayuda psicológica por el daño que sintió tras ser eliminado.

.

Más aún, Holder se llevó la atención de todos los medios al descubrirse su fuerte adicción a los anabólicos y sus fotos del antes de intecyarse esteroides. “Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta..." dijo en su carta de presentación antes de entrar al reality.

Ahora, ya fuera de la casa, puede ver todas las críticas que recibió durante la semana que estuvo en el predio de Telefe. El participante se llevó una suma de dinero mucho menor a los 15 millones de pesos con los que se premiaba al ganador de " Gran Hermano 2022".

Tomás Holder fue eliminado el domingo de " Gran Hermano 2022"

En comuniación con Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 horas), Gisela, la mamá de Tomás Holder, abrió su corazón y se sinceró sobre la deteriorada salud mental de su hijo, con quien mantiene una especial relación.

“Tomás todavía no cayó en la realidad. Está muy nervioso, yo lo veía que venía respirando por la boca y eso me repreocupaba. Me importaba tres pelotas ya el programa”, arrancó diciendo en el programa conducido por Carmen Barbieri.

" Gran Hermano 2022": la mamá de Tomás Holder aseguró que necesita ayuda profesional

Luego aseguró que el personaje que intepreta su hijo, que fue definido por el mismo Tomás Holder como "un rugbier violento y machista", lo está superando y que si sigue así va a tener que buscar ayuda profesional. “Una mamá conoce a sus hijos, yo me doy cuenta de las miradas, la forma de caminar, de mover las manos. Este pibe está saturadísimo y ese personaje no lo va a poder seguir sosteniendo”, aseveró Gisela.

“A mí me gustaría que ahora él vaya a un psicólogo porque si él cree que el personaje, así sea en la vida, lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable….”, afirmó diciendo que su hijo realmente no es como se muestra en redes sociales, sino que es una persona sensible y amorosa.

.

En caso de que haya un repechaje, Gisela dijo que realmente no quiere que Tomás regrese al programa. “Entiendo que hay momentos para mostrarse así, pero ese personaje no solo lo va a sacar de juego en una casa, en el programa. Lo va a sacar en la vida”, continuó diciendo.

Tomás Holder fue el primer eliminado de " Gran Hermano 2022"

En la misma línea, aseguró que antes de buscar volver al reality, Holder debería recibir tratamiento psicológico. “Tiene 21 años y él elige, no es que yo estoy de acuerdo o no. Me gustaría que primero hable con psicólogos. Sí el va a mostrarse como es, sí. Ahora si va a entrar como ese personaje… Yo no puedo decidir sobre él, pero no quisiera”, cerró.