Desde la vuelta de "Gran Hermano 2022" a la televisión, el esquema presentado por Telefe se convirtió en un tsunami imparable de rating, avasallando a todos los programas que se emiten a la misma hora. Hasta la tarde del domingo eran 18 competidores que peleaban por el jugoso premio de 15 millones de pesos, pero hoy solo despertaron 17 en la casa ya que el público decidió eliminar a Tomás Holder. El influencer rosarino estaba nominado junto a Agustín Guardis, Marcos Ginocchio y Walter "Alfa" Santiago, este último fue salvado por Martina quien fue su ángel de la guarda durante estos días.

De los tres nominados finales, el primer salvado fue Marcos, quien logró sobrevivir la primera semana de "Gran Hermano 2022" ya que cosechó la menor cantidad de votos de los tres. Fue así que Tomás Holder y Agustín, apoyado públicamente por Sergio "Kun" Agüero, se enfrentaron cara a cara sabiendo que uno de ellos iba a tener que dejar el ciclo y llevarse a casa una suma de dinero mucho menor a la esperada.

Alfa, Tomás Holder, Marcos y Agustín fueron los primeros nominados a la gala de eliminación

Tras la votación parcial que salvó a Marcos, se supo que Tomás Holder había obtenido el 60% de los votos frente al otro 40% de votos que recibió Agustín, conviertiéndose en el primer eliminado de "Gran Hermano 2022". Desde que llegó a la casa despertó muchísima polémica por el violento contenido que subía a redes y con el que se hizo famoso. Frases como "listo para matar situaciones de android en Pinamar" y "dejar en situación de cielo a varios en Pinamar" son el pan de cada día en su cuenta de Tiktok, en donde acapara la atención de más de 600 mil personas. Más aún, el influencer Santi Maratea salió a cruzar al rosarino y lo calificó como "típico homofóbico".

Ahora, ya fuera de la casa más famosa de Argentina, Tomás va a poder ver todo lo que se dijo de él mientras estuvo compitiendo en el programa conducido por Santiago del Moro. Pero su salida fue todo menos tranquila, apenas dejó la casa se dieron a conocer muchas situaciones polémicas y que darán que hablar en la semana.

Se supo que alguien de la casa hizo "la espontánea" (esta es una jugada que permite enviar a una persona directamente a la nominación) apenas Holder pisó la calle. Esto fue confirmado por Maria Laura, mientras que Walter Santiago le preguntó a "Gran Hermano" si era posible hacerlo y le respondió que sí. Se especula que fue Nacho quien hizo esta jugada, pero no se sabe quién va a sufrir las consecuencias. Nacho es sospechoso ya que durante la semana habló sobre eliminar a la pareja conformada por Coti Romero y Conejo.

Coti Romero y Conejo a los besos en "Gran Hermano 2022"

Un grupo conformado por Daniela, Juliana, Julieta y Romina insisten en que la siguiente persona nominada no debe ser una mujer, sino que deben votar a los hombres y en especial a Juan o a Nacho. Según las leyes del juego, esto va en contra de las reglas.

Maxi se atrevió a decir que antes de entrar a la casa, ya sabía que "Tomás Holder se va primero", haciendo alusión al casting del rosarino que se hizo viral. y añadió: "hasta la novia votó para que se vaya".

Por su lado, Juliana y Maxi están desesperados por tener sexo. No encuentran un lugar en el que no hayan cámaras. Más aún, Romina los ayudó a buscar un sitio en la casa que no tenga tantas filmaciones. Pero parece ser una misión imposible: la casa tiene 65 cámaras que transmiten el programa las 24 horas y además 87 micrófonos, por lo que todo lo que hagan se va a saber.

Maxi y Juliana en un picante momento en la pileta de "Gran Hermano"

Mora dijo que un beso no se le puede negar a nadie, a menos que sea horrible. Coti le preguntó si es capaz de besar a Walter y Mora respondió tajante: "justamente por eso no".

Los participantes de "Gran Hermano 2022" van a pasar hambre esta semana. Perdieron la prueba semanal y solo tienen el 50% del presupuesto asignado para la semana por lo cual lo más probable es que haya problemas de convivencia.

Walter Santiago vio que Nacho usó muchísimos huevos en el desayuno y lo retó. Asimismo, quieren comprar 8 maples pero a "Alfa" le parece mucho.