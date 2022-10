"Gran Hermano 2022" está causando revuelo por todo el país y no solo porque compiten por 15 millones de pesos, si no que comparten tanto tiempo juntos que los amores empiezan a florecer. Pero en todas las relaciones hay alguien que queda atrás y sufre, en este caso es Marcos, quien quedó a una lado luego de que Coti Romero escoja al Conejo.

Tras casi una semana de convivencia, los participantes de "Gran Hermano" están causando polémica tanto dentro de la casa como afuera. Hace poco salió a la luz el oscuro pasado de Martina, quien fue acusada en las redes sociales de maltratar niños y usar lenguaje discriminatorio en su etapa de profesora de educación física. "Ojalá muestres enseguida lo que sos, una mala mina. Alguien que trata a los chicos de autistas por no poder pasar una pelota, de tarados", escribió una mujer llamada Érica Céspedes en Facebook. Desde su llegada, Martina causó revuelo cuando se atrevió a decir "no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari... para analizar", frase que causó mucha polémica y hasta Wanda Nara salió a cruzarla.

"Gran Hermano 2022": Coti Romero y Conejo más cerca que nunca

En la misma sintonía, Thomas Holder fue escrachado en las redes sociales por el violento contenido que subía a redes sociales antes de entrar al programa y con el que se hizo famoso. Frases como: "Listo para matar situaciones de android en Pinamar" son pan de cada día en sus videos de tiktok, en donde acapara la atención de más de 600 mil personas. Asimismo, fue criticado por decir que tuvo relaciones sexuales con una chica de 15 años.

En el plano del amor, Coti venía estando muy cerca de Marcos . Ambos se mostraban muy juntos y el salteño hasta le hizo masajes en los pies. Tras haber estado detrás de la Correntina por un tiempo, ella terminó escogiendo al Conejo con quien no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Cabe recordar que el participante cordobés declaró ser "adicto al sexo", ya que no puede pasar más de tres días sin tener relaciones sexuales.

Esta es la segunda pareja que se arma durante la convivencia de "Gran Hermano". La pimera pareja que rompió el hielo fue Juliana y Maxi, quienes desde el inicio de la competencia se muestran muy cariñosos y no tienen vergüenza de demostrarlo frente a las cámaras. Es más, Juliana se atrevió a decir que: "A mi me gusta divertirme, pasarla bien. Anoche me quedé con ganas de más cosas, un poco más y me la chapo a la negra porque ella estaba con ganas de chaparse una mina".