Wanda Nara abandonó Argentina luego del lanzamiento del videoclip de “El Último Romántico”, el proyecto de L-Gante que protagonizaron desnudos y en la cama. A pocos días de haber sido vista muy cerca del líder de la “cumbia 420” en un boliche de Quilmes, la modelo viajó a Estambul para reencontrarse con sus hijos y con su ex pareja Mauro Icardi. Pero su relación con el delantero del Galatasaray no fue la única llama revivida en las últimas horas: Maxi López volvió a la escena con un sorprendente mensaje en las redes sociales.

Después de la publicación que realizó el hijo mayor de Nara y Maxi López, Valentino, en contra del cantante, su padre resultó furioso por ver involucrado al pequeño en la polémica entre Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi. Sin embargo, el progenitor de Valentino, Constantino y Benedicto, y quien está en la dulce espera junto a Daniela Christiansson, le dedicó un tierno mensaje a su antigua esposa.

En la foto que compartió Wanda en sus redes sociales con sus hijos, luego de estar 30 días separados, su ex pareja comentó: “La mejor medicina”. A su vez, la madre de los niños respondió con un emoji de corazón y otro de dos manos en forma de agradecimiento. Este ida y vuelta sorprendió a los seguidores, ya que antes de despegar rumbo a Turquía la ex “investigadora” de “¿Quién es la máscara?” reconoció que sigue amando a su primer marido y que no busca reconciliarse con Icardi.

El comentario que le realizó Maxi López en la foto del reencuentro de Wanda Nara y sus hijos en Estambul.

“Maxi me hace chistes por mi separación. Me dedico a sus hijos y si le pasa algo sabe que voy a estar, que lo voy a ayudar”, señaló Nara. A su vez, aseveró que también sigue amando a Mauro Icardi, pero explicó: “Hay diferentes maneras de amar. Las parejas se terminan. Amar a una persona no solo significa estar con ella, también significa no hacerle daño, no lastimarla”.

Wanda Nara junto a sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Mientras se especula con un posible regreso de la modelo y el delantero del Galatasaray Spor Kulübü, la empresaria aseguró que se encuentra “enamorada” en una nota que compartió con L-Gante. Al mismo tiempo, el cantante afirmó que a él le sucede lo mismo. Aunque, la empresaria, en un móvil que brindó desde el aeropuerto argentino, realizó contundentes declaraciones respecto a la relación que mantiene con el creador de la “cumbia 420”: “No le pongo un título. Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”.