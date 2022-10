A medida que crece el escándalo en la vida de Wanda Nara, nuevos personajes se suman al conflicto. Hasta hace algunos días todo parecía ser un juego entre la ex pareja de Mauro Icardi y L-Gante, quien hasta se inspiró en la “investigadora” de “¿Quién es la Máscara?” para escribir una canción. Sin embargo, en las últimas horas el futbolista, el hijo mayor de Maxi López y la empresaria, Valentino, y la madre de la mediática, Nora Colosimo, se vieron involucrados en la polémica.

Wanda Nara, L-Gante y el vivo de Mauro Icardi: los mejores memes

Luego de que Wanda confirmara su separación del padre de Isabella y Francesca, la mediática lanzó contundentes declaraciones sobre su soltería y los rumores de romance o embarazo que la acercaban a la ex pareja de Tamara Báez. Aunque, poco se sabía de Mauro Icardi, quien se mostró activo en las redes sociales pero no realizó testimonios respecto a la relación de su ex y el líder de la “Cumbia 420”.

.

Hace algunas horas, el futbolista rompió el silencio a través de una transmisión en vivo por Instagram, tras las escandalosas historias que publicó Valentino al tratar de payaso al cantante. Allí, quien fue vinculado sentimentalmente con la China Suárez, aseguró que su esposa es "el hazmerreír del mundo entero" por el vínculo que tiene con L-Gante y negó estar detrás del accionar del pequeño. Asimismo, Icardi explicó que cuenta con el apoyo de su suegra y de todos los hijos de Nara, quienes se encuentran alejados de la empresaria.

Sin embargo, el padre de Valentino, Benedicto y Constantino, Máxi López, resultó molesto al ver a sus hijos involucrados en el triángulo amoroso. “A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado aparentemente nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso”, explicó el conductor de “Mitre Live”, Juan Etchegoyen, en “A la Tarde”.

Maxi López junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Y agregó: “Estamos en presencia de la continuación de la guerra de Maxi López y Mauro Icardi, así que veremos cómo sigue todo, pero las palabras que utilizaron cuando consulté por su reacción ante todo esto fueron esas”. El conflicto entre ambos futbolistas no es reciente, ya que el primer esposo de Wanda Nara tampoco quedó muy conforme cuando la madre de sus hijos y uno de sus mejores amigos comenzaron una relación.