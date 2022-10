Y si algo faltaba para agregar leña al culebrón del momento entre el triángulo Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi, es una transmisión en vivo del futbolista dando su propia versión de los hechos acerca de los rumores de romance entre la empresaria y el músico, su supuesto divorcio, el presente de la mamá de sus hijos en Buenos Aires, y la crisis que atravesó el matrimonio hace un año por su affaire con la China Suárez.

Con más de 100.000 espectadores en vilo, el deportista habló alrededor de 40 minutos a través de su cuenta oficial de Instagram y le añadió el picante que le faltaba a la ecuación: después de largos días de silencio, se despabiló con un extenso descargo y respondió preguntas de los usuarios, ansiosos por arrancarle alguna declaración picante sobre los rumores de romance entre Wanda Nara y Elián Valenzuela.

Haciendo énfasis en varias oportunidades en que la separación no está consumada, Icardi desplegó todo su discurso pasadas las 17 horas de Argentina desde su hogar en Turquía, país donde se desempeña futbolísticamente en el Galatasaray.

Pero la privacidad no fue lo que reinó durante la transmisión, porque en la vivienda se encontraban durmiendo sus hijas con la blonda, Isabella y Francesca; y los hijos de Wanda y Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto, que se hicieron presentes durante el vivo.

Por si esto fuera poco, el batallón familiar se completaba con su padre Juan, su todavía suegra, Nora Colosimo y la pareja de ella, Rafael. Del otro lado de la pantalla, no se quisieron perder la “transmi” la mismísima Wanda Nara, L-Gante y Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria.

Y como no podía faltar, las redes sociales estuvieron firmes y al pie del cañón con la transmisión más esperada de los últimos días: memes, gifs y tuits se regodearon en los dichos de Icardi y resaltaron algunos de los episodios más épicos de esta novela. Desde personas que admitieron haber permanecido inmóviles frente a la pantalla del celular durante los 40 minutos que duró la transmisión, hasta usuarios que se lamentaron por haberse perdido el acontecimiento virtual del momento.

”Llegué re al final del vivo de Mauro Icardi y dicen que habló 40 min y dijo todo”; "Orgullo patrio"; ”Me vi todo el vivo del psicópata de Mauro Icardi. Amo mi país”; ”Sí, gente. Me clavé todo el vivo de Mauro Icardi”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.

En uno de los pasajes de su monólogo, Mauro explicó desde Estambul: “Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”, y dijo que Wanda “es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

Respondiendo a las cientas de consultas de usuarios ansiosos por saber su opinión sobre los rumores de romance entre la mamá de sus hijos y el cumbiero L-Gante, refirió que para él es “todo publicidad”.

Además, reconoció que la ex del músico, Tamara Báez, lo contactó para preguntarle algunas cuestiones sobre la mediática: “Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir”, aseguró.

En relación al estado de su relación con la empresaria, aclaró: “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años que estamos juntos, nunca nos separamos”.

Y cerró: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”.