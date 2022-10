Los rumores de romance entre el cantante L-Gante con la modelo Wanda Nara son cada vez más fuertes y este sábado, el referente de la cumbia le reveló a Mirtha Legrand cuál es la relación que los une: “Nos estamos conociendo”.

Durante la última jornada se filtró que L-Gante había elegido el programa de la diva de la televisión para confirmar su relación amorosa con la empresaria, luego de semanas de versiones y guiños en las redes sociales.

Wanda Nara y L-Gante.

En la mesa de Mirtha Legrand, el cantante rompió el silencio y aclaró varias preguntas de los importantes invitados que estaban sentados a su lado.

Marina Calabró fue quien empezó el cuestionario y reveló un detalle inesperado del músico en el ciclo de El Trece. “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”, apuntó la periodista.

“Cuantas producciones mienten... Se habla de lo todo lo que hecho y hasta de lo que no he hecho”, apuntó el cantante Elián Ángel Valenzuela.

Mientras tanto, Luciana Salazar aprovechó su turno para sumar más rumores a la aventura amorosa entre el joven artista y la experimentada modelo. “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”, apuntó “Luli”.

“Puede ser”, expresó L-Gante para dejar prendidas las dudas. Cabe recordar que el muchacho recientemente anunció su separación de Tamara Báez, con quien tiene a su pequeña hija, Jamaica.

Finalmente, la histórica conductora fue la más punzante y consultó: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”.

No obstante, L-Gante negó el beso con Wanda Nara y reveló el misterio de todo el mundo: “No, eso no. Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”.

Unos momentos más tarde, Calabró insistió para saber si era verdad lo que dijo la ex pareja de Mauro Icardi sobre que L-Gante le había hecho “la canción más linda”.

“Un par de frases puede ser que me haya inspirado”, reconoció el creador de la "Cumbia 420", pero aclaró que no puede adelantar nada.

“No puedo, porque voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido. Después la vas a escuchar y te vas a dar cuenta”, señaló por la insistencia de Calabró.

Por último, Mirtha Legrand le consultó sin vueltas: “¿Te enamoraste de Wanda?”. “Enamorarme para mí es muy fuerte, yo me enamoré una sola vez en la vida”, aclaró en referencia a la madre de su hija Tamara Báez.

“Yo escuché que durmieron juntos”, completó Mirtha, mientras Marina sumó los dichos de su ex, que había asegurado eso mismo. “Lo que diga Tamara que la gente le crea. Hace unos días vi una foto llorando, al otro día era Madonna frente a la cámara”, cerró L-Gante.