El regreso de " Gran Hermano" causó gran revuelo y las mediciones de rating así lo demostraron con picos que alcanzaron los 23 puntos. Esto también se reflejó en las redes sociales, aunque también cuestionaron a los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. En algunos casos la situación escaló y fueron denunciados por su accionar fuera de la competencia.

Uno de los casos más llamativos es de Martina Stewart Usher, quien se presentó como fanática de Wanda Nara y expresó que "la bisexualidad le daba asquito". Esto hizo que la propia empresaria la cuestione en sus historias de Instagram por sus dichos homofóbicos. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron distintas publicaciones sobre su labor como docente.

Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte con Martina Stewart Usher en Gran Hermano.

La participante de " Gran Hermano" fue acusada por una usuaria de Twitter de maltratar a su hijo, durante su labor como profesora de educación física. Tal como lo publicó Pampito en su cuenta de Twitter, apareció otro fuerte testimonio contra Martina, quien se acomoda como una de las candidatas en el programa de Telefe.

"Ojalá muestres enseguida lo que sos, una mala mina. Alguien que trata a los chicos de autistas por no poder pasar una pelota, de tarados", escribió en primer lugar una mujer llamada Érica Cespedes en su perfil de Facebook. Además, agregó: "Pedir que usen corpiño deportivo a las chicas y a una decirle 'a vos no te hace falta', adelante de todos".

Martina de " Gran Hermano".

Por último, tuvo una denuncia apuntada al colegio donde trabajó Martina de " Gran Hermano". "El colegio no hizo nada por ser amiga de la dueña", completó en referencia a la joven. Lo cierto es que las críticas no dejan de aparecer, aunque desde la producción no emitieron palabras sobre las polémicas alrededor de algunos participantes del juego.