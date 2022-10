Martina Stewart Usher se convirtió en pocas horas en una de las participantes más criticadas del nuevo " Gran Hermano" luego del ingreso de los 18 participantes a la casa más famosa del país. La joven de Zona Norte expresó que la bisexualidad "me da asquito" en su video introductorio, ganándose varios enemigos entre la audiencia. Ahora, se suman críticas de su entorno más directo: la mamá de unos de sus alumnos de gimnasia.

Martina es profesora de una escuela

"Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina", señaló en un posteo la usuaria Flor Fernández (@FlorrchaaKpg). Y agregó: "Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar dos años maltratando a nuestros hijos como profesora de Gym".

A minutos de ingresar a la casa, Martina fue ampliamente criticada en las redes por los televidentes del programa, luego de que la joven señalara que no estaba de acuerdo con la bisexualidad: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", señaló la profesora de Educación Física oriunda de Tigre, quien da clases particulares y en un colegio.

El mensaje de la madre que la acusa de maltratadora

Pronto, más versiones que apoyan los rumores de maltrato aparecieron en la red social del pajarito. En las respuestas del tuit original, un denunciante anónimo afirma que Martina "puteaba a los chicos, les decía que eran downs, que eran unos inútiles, etc. Todos esos pibes de entre 6 y 14 años, muchos volvían llorando a sus casas".

La supuesta acusación de un padre del colegio donde trabajaba Martina.

Otra usuaria de Twitter se topó con lo que parecerían ser denuncias de los padres del colegio que la empleaba, quienes afirman que intentarán sacar a Martina del reality para que afronte las consecuencias de su maltrato:

Las supuestas denuncias de madres y padres contra Martina de " Gran Hermano".

Martina reveló que su ídola era Wanda Nara, a quien minutos después conoció en vivo, cuando la empresaria la recibió para darle la última bienvenida antes de ingresar a la casa. La profesora sostuvo que le encanta el fútbol y que su cuadro depende de "con quién esté" en ese momento. "Salí con chicos que juegan al fútbol, no voy a dar nombres”, resaltó.

Se autopercibió "caprichosa" e "impaciente", y agregó de manera acusatoria: "Ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal".