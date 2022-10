A horas del inicio del reality más esperado del año, todavía no sabemos quiénes son los participantes de " Gran Hermano 2022". Los detalles del programa se mantienen bajo estricta confidencialidad, aunque condiciones de la estadía de los "hermanitos" llegaron a los medios y Wanda Nara compartió algunos videos del detrás de escena de su estreno. Sin embargo, el secretismo de " Gran Hermano Argentina" va más allá de lo que todos esperaban.

En la víspera del estreno, Santiago del Moro visitó "Polino Auténtico" para hablar del programa que le tocará conducir, y dejó caer un impresionante detalle sobre las identidades de los 18 participantes que habla del secretismo que logró Telefé.

De acuerdo a la información publicada por La Pavada de Diario Crónica, los concursantes están confinados en un hotel cinco estrellas de Martínez (localidad donde se producirá el programa) hasta el momento de ingresar a la casa. Sin embargo, hay más de 18 concursantes en el hotel.

"En este momento los participantes ya están aislados, pero no todos van a entrar, porque en el reality solo va a haber 18, pero ahora hay 22 o 23 personas en un hotel, es decir, qué hay gente de backup, por si alguien a último momento se arrepiente y no quiere entrar. Ya están definidos quienes son, pero ellos no lo saben", explicó Santiago del Moro.

Santiago del Moro es el conductor de " Gran Hermano 2022".

Los concursantes de " Gran Hermano" ingresarán por primera vez a la casa este lunes 17 de octubre. Durante su estadía, estarán vigilados por cámaras que transmitirán las 24 horas del día, competirán en desafíos y votarán en eliminaciones.

Hablando del proyecto, Del Moro agregó: "A mí me hablaron de este proyecto hace un año, y desde ahí no pude dormir más. Es un sueño para mí. Me preparé mucho y, realmente, el programa es gigante. ‘Gran Hermano’ va a durar, días más o menos, cuatro meses. A la página, para concursar, entraron millones. Después se seleccionaron 21 mil y así fueron pasando las distintas etapas del casting hasta llegar a la selección actual. Lo más importante que tenían que tener los participantes para entrar eran ganas".