Los 18 participantes de “ Gran Hermano” saldrán hoy de su encierro de un hotel de zona norte, sin tele ni celular, e irán en una Van hasta Teleinde (calle Fleming). Desde ahí se subirán a un auto, siempre acompañados por un productor e ingresarán en la casa en Estudios Pampa (Estevanez). O sea, Santiago del Moro todo el tiempo estará en Teleinde. Hay mucha expectativa en Telefe con el reality que va hoy a las 21.45, . compite directo con “Los 8 escalones” (los dos de la misma productora). Saben que es terreno peligroso de manera que ya saben que van a pasar cosas, tipo videos sexuales de algunos concursantes, quejas de sus parejas/familias por los sueldos de los participantes, en tanto para evitar algún caso de abuso (como en España, que no se pudo volver a poner en pantalla el reality) para el momento sexual consensuado tienen que dar una señal de seguridad.

.



***



Todas las flechas van en dirección a Wanda Nara, quien se supone que mañana estará viajando a Turquía a enfrentar su situación matrimonial con Mauro Icardi. Habrá que ver en qué términos porque aseguran que por el lado de Icardi las cosas no están para nada calmas. Después del posteo del hijo de Maxi López disgustado con la nueva amistad de su madre con L-Gante y las fotos cercanas de ambos, más el escándalo de la ex de L-Gante, el combo viene completo. Por lo demás, el viernes ensayó hasta las 21 en Telefe, ya que estará en el primer programa de Gran Hermano. Su intervención será sentada tipo debate no más.



***



Tras el final de “¿Quién es la máscara?”, Marcelo Tinelli enfrenta con “ Canta conmigo ahora” el desafío de “ Gran Hermano”, ya que se va a estirar como siempre hasta tarde. Para esta noche L-Gante estará en el jurado, interactuando mucho con Marcelo y picanteando al jurado en esta semifinal. Lo curioso es que mañana, le prometió a su amigo Tinelli ir en vivo cuando se juegue la real final de esta primera temporada. Están rogando para que llegue a horario, ya que hay una primera parte grabada y el duelo en vivo.

Tinelli enfrenta a Gran Hermano con L-Gante



***



Mientras promociona su último film, “El suplente”, de Diego Lerman, Juan Minujín está a pleno con las grabaciones de “Coppola, el representante”. Dirigido por Ariel Winograd, ya informamos todos los “no” que pidieron no aparecer (larga lista): Claudia, Dalma, Gianina, Verónica Ojeda, entre otros. MInujín está en todos los episodios, “Yuyito” (Mónica Antonopulos) en uno y medio . Hoy graba Rodolfo Ranni como el capo de Ferrari con Minujin. En tanto, quien sí le dio el OK fue Susana Giménez cuando Coppola la llamó con buena onda y asegurándole que va a quedar bien, ahora habrá que ver si le gusta la actriz que la interpreta, María Campos. Tienen todo octubre y parte de noviembre en Pampa films.



***



Por el lado de “Boxfish”, nadie se queda quieto, y no gustó que Santiago del Moro se quejara del “olor a milanesas” (por el éxito “Masterchef Celebrity”). Van con todo con “El Hotel 2”, y el viernes 21 será el primer gran evento en Cañuelas en el que estarán Carolina “Pampita” Ardohaian, Chino Leunis, Gabriel Olivieri, Petersen, Miceli y Muscari. La productora volvió a contratar a los técnicos y laburantes de Cañuelas, muy agradecidos. Incluso hay tours para ver el hotel. La lista sigue sumando, ahora al jugador de fútbol Sebastián Cobelli, además de Mimi (la novia del Tirri), Erica García, Delfina Pérez Bosco, Fede Baron (hermano de Jimena) Fernando Carrillo, Marian Farjat, Tony Coggi, Abigail Pereira, Bautista Arameo, Alejo Ortiz Flor Moyano, Charlotte Caniggia, y van.



***



Tras el escándalo de Charlotte Caniggia y su separación de Roberto, hubo muchos que señalaron al actor porno Ian como el tercero en discordia. El mismo se paseó por los programas contando su feliz encuentro con Charlotte. El punto es que lo querían en “ Gran Hermano”, pero al parecer, la cifra que le ofrecieron no le movió un músculo. El muchacho está pasándola bomba en Benidorm (España), y “nada de GH”. Pero…



***



Los productore. teatrales están armando , además de la temporada en Mar del Plata y Carlos Paz, el verano porteño 2023. Dijimos que “La verdad”, con Cachete Sierra, Mery del Cerro, Candela Ventrano y Tomás Fonzi, pasará al Apolo, que “Los bonobos” se mudaría a "El Nacional", y que debuta Nicolás Cabré como director de “Tom, Dicky y Harry” en el Multiteatro los primeros días de enero con Mariano Martinez. María Valenzuela, “Bicho” Gómez, Yayo Guridi, entre otros. Se suma que Julio Chávez, “Yo soy mi propia mujer” y “Tijeras salvajes”, las dos obras irán al Multiteatro, solo cambian de sala.



***



Un buen dato a tener en cuenta para quienes no la vieron por entradas agotadas es que Elena Roger, producida por Adrián Suar, Preludio y Carlos Rottemberg, se quedará en el verano en el teatro Liceo. La fecha de regreso es el 4 de enero del 2023, con el mismo elenco, Julia Calvo, Natalia Cociuffo, Diego Jaraz, Iván Espeche (el novio de Paola Krum), que va con entradas super vip a $ 7.500 y hay que decirlo, agotó cada función. Desde lo artístico, es una joyita que pocas veces se ve en un escenario.



***



En Mar del Plata, los productores de “Sex” han puesto unos dinerillos para convocar público al Roxy, con Ginette Reynal y Christian Sancho (que estaban), Celeste Muriega, y se suman Pablito Ruiz, Martín Salwe (El hotel de los famosos 1), y la cantante Gisela Lapio. Con dirección de Muscari, quien también tendrá en “la feliz” a “Perdidamente” en el Atlas de Carlos Rottemberg, aunque en “Sex” habrá entradas más caras, de los precios que han convenido para las comedias. Cerca de $5.000, igual que en Carlos Paz. Las “coreos” son de Matías Napp, el ex de Flor Vigna.



***



Curiosidades del rating: lo más visto del sábado fue “PH (Podemos hablar)”, 10,5 puntos de promedio; “La noche de Mirtha”, 7; “Crimen y misterio” y “América top ten”, 0,8; “Aguante el cine”, 0,7; y “Periodismo puro”; 0,3. En la previa gran número para “Casados con hijos” con 8,2; “Cine 13”, 6,9; “Vivo para vos”, 2,2; “Secretos verdaderos”, 1,7; y “El festival del bien”, 0,3. Como cada sábado el larga duración de “Los Simpson”, 6,9, ganador en todas sus horas, mientras “Cine 13”, 5,6; “Pasión”, 1,9 y “La tarde del 9”, 0,9. El prime time lo ganó Telefe con 9,6; El Trece, 6,9; Canal 9, 1,5; América, 1,4; Tv Pública, 0,5; y Net TV, 0,2. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.