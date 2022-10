El lunes 31 empiezan las grabaciones de “El Hotel de los Famosos” en Cañuelas (aunque van a estar guardados antes) con lujosa apertura de la segunda temporada conducida por Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis. Van a recibirlos con gran banquete realizado por el chef Petersen, acompañado por el gerente Gabriel Olivieri, el consejero sexual José María Muscari y el jardinero Juan Miceli. Los 16 van a ingresar, primero relajados, y después cuando se dividan en staff y pasajeros, todo más tenso. Nuevos juegos en un área muy grande, hay que decir que van a mantener las 9 cabañas, no sólo para los de Boxfish, sino para Pampita, que va siempre con la beba. El presupuesto va arriba y el premio de 15 millones para el ganador es un atractivo. Ya dimos los nombres, a los que se suma un jugador de fútbol, y dos más.

* * *

La presentación de “Gran Hermano” en los estudios Pampa, previo dejar los celulares, mostró que la casa mantiene sus espacios tal cual, dos cuartos (9 cada uno), una pileta (no olímpica), cocina y un solo inodoro, que va a ser el problema. Santiago del Moro, quien confesó que habló con Rial y le dejó mensaje a la Silveyra, se mostró muy entusiasmado luego de meses de esperar el proyecto y cansado del “olor a milanesas” (por “MasterChef”). Se supone que los 18 participantes han superado el examen psicofísico, ya que los ansiolíticos están prohibidos, y que ganarán su derecho a ver los partidos del Mundial. Como Telefé no tiene los derechos, las cámaras mostrarán a los jugadores de la casa y sus reacciones. Habrá juegos para ganarse los alimentos y tendrán que contemplar las restricciones alimenticias de los jugadores, y la inflación. Esta noche ya los encierran en un hotel cercano a Telefé, para el lunes ir al canal y de ahí a la casa.

* * *

.

Cumplió L-Gante con su amigo Marcelo Tinelli y estuvo en las grabaciones de la semifinal de “Canta conmigo ahora” y en la primera parte de la final que se verá el martes 18. Sucede que esa noche se la juegan en vivo los últimos finalistas. Además de L-Gante, están el Puma Rodríguez (que arregló y se quedó), Cucho (Los Auténticos Decadentes), Celeste Carballo, Lelé (Coti no), la Bomba Tucumana, y los más conocidos. Ya en la segunda temporada habrá nuevas incorporaciones, entre ellas, confirmado Oscar Mediavilla, quien siempre fue el “malo” de los jurados. Van por ahí.

* * *

Tal vez Jey Mammón, quien todavía no sabe cuándo saldrá su disco de duetos, no se enteró de que un tal Leandro Miguel Azin pidió solicitud de registro de la marca “Mammon”, en la clase 33, para bebidas alcohólicas. Esto ya se publicó en el Boletín de Marcas del 28 de septiembre de 2022, y el tiempo para oponerse es de un mes corrido, fecha en que vencerá el plazo para presentar oposiciones. Quizás el humorista, conductor y pianista Jey Mammón autorizó a que ese señor registre “Mammon” como marca para bebidas alcohólicas, o no.

* * *

Muy contentos en El Trece con la performance de Guido Kaczka, quien viene pegando fuerte con el nocturno de “Los 8 escalones” (varias veces, lo más visto de la tele). La tarde de ayer, Guido grabó la nueva promoción que sube de un millón a dos millones el premio al ganador. El lunes arrancan los participantes por ese número y va de jurado invitada Mirta Busnelli. Dicho sea de paso, a Guido le tocará pelear contra otro reality de su productora, “Gran Hermano”, que comenzará a las 21.45. De hecho el conductor se tomará este finde, Día de la Madre, para estar con su mujer Soledad y sus hijos, muy probable, en su casa de Solanas. Para volver con todo.

* * *

El brasileño Cau Bornes no afloja ni llega a ningún acuerdo en el juicio que le sigue a su ex Valeria Lynch, quien tiene como abogada a Elba Marcovecchio. Las instancias se suceden sin que el cantante dé un ok a una cifra, ya que todavía está peleando por el departamento de Punta del Este, que en su momento María Cristina Lancelotti dio como donación en vida a su hijo Santiago Cavallero (aunque sería de los dos hermanos). Por lo demás, a Valeria le va muy bien en Uruguay, donde gracias a su labor en “La Voz” la llaman de todos lados, a ella y a su pareja Mariano Martínez. El próximo 23 viajarán juntos a Chile por un show y luego aquí tiene dos fechas tomadas. Valeria tampoco va a aflojar.

* * *

La producción de “La Peña de Morfi”, además de la entrevista cálida con Leonardo Sbaraglia, quien dicho sea de paso tiene gran carrera en España con su representante Ramón Pilaces, decíamos, tendrá a Miguel “Conejito” Alejandro, Los 4 de Córdoba, Nito Mestre, y lo más importante es que se vivirá el debut de Chio, el hijo de la gran Gilda, con su debut en la música. Junto a Jésica Cirio charlarán con Yoel Hernández y Dos Más Uno.

* * *

Ya recuperada del Covid, Carolina Papaleo vuelve a conducir en Canal 9 junto a Julián Weich este fin de semana. Hay que decir que cumplió a rajatabla el aislamiento y así se recuperó perfecto. Este sábado reciben en el piso a Gonzalo Costa y el cantante Orlando Netti, famoso en los ‘90. Y el domingo, según trabajó su producción, irá Jessica Schultz, compañera de Rodolfo Ranni en la última etapa de “Divino divorcio”, y Mariano Argento. Los conductores se irán organizando para las vacaciones. La Papaleo ya fue a Brasil; le falta a Julián.

* * *

Curiosidades del rating: el miércoles se lo llevó Telefé, 8.0 puntos de promedio; El Trece, 6.3; América, 2.3; Canal 9, 2.1; TV Pública, 0.4; Bravo TV, 0.3, y Net TV, 0.2. Lo más visto de cada canal, “Los 8 escalones”, 9.9; “Telefé noticias”, 9.7; “Bendita”, 4.2; “LAM”, 3.9; “Avenida Brasil”, 0.7; “Cocineras y cocineros” y “El señor de los cielos”, 0.6. En los duelos sigue fuerte “Ariel en su salsa”, 6.4, vs. “Socios del espectáculo”, 3.7; “A la tarde”, 2.3, vs. “El show del problema”, 1.0; “El sueño de tu casa”, 0.8, y “Todos estamos conectados”, 0.4. Final con Cachete Sierra y Brenda Asnícar para “¿Quién es la máscara?”, 7.9, cayó frente a “Canta conmigo ahora”, 8.8, en tanto la tira “Génesis”, 8.1. El debut de “El hincha”, 2.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.