Después de una larga espera, inició el certamen más esperado del año: " Gran Hermano", edición 2022. Telefé logró mantener el hermetismo de su confidencialidad como no lo hicieron para "¿Quién es la máscara?", y recién con el inicio del programa este lunes 17 de octubre conocimos las identidades de los participantes.

Los nuevos "hermanitos", que según publicó La Pavada de Diario Crónica estuvieron encerrados en un hotel cinco estrellas de Martínez hasta el inicio del programa, ya ingresaron en el edificio que será su hogar por los próximos meses, si logran superar los retos y evitar las eliminaciones para llegar a la final.

Con el estreno del programa conducido por Santiago del Moro, el secreto se acabó y se dieron a conocer las identidades de los 18 concursantes, seleccionados de entre 21 mil de postulantes, que participarán de la nueva edición de Gran Hermano Argentina. A continuación, la lista completa:

¡Conocé los nombres de los participantes de " Gran Hermano 2022"!

El primero en ingresar a la casa fue Juan Ignacio Castañares Fuentes, apodado "Nacho", un joven de 19 años. El primer hermanito nació en Madrid y llegó a Buenos Aires con su mamá, quien falleció hace unos años. Su papá, una vez divorciado de su mamá, se puso en pareja con otro hombre, que Nacho considera su segundo padre.

Después de despedirse de Wanda Nara, que lo llevó de la mano hasta la puerta de la casa, Nacho aprovechó sus últimos momentos a solas por los próximos cuatro meses para recorrer la casa. Después de muchos "qué locura", se dispuso a buscar su cama.

Wanda Nara despidió a Nacho en su ingreso a " Gran Hermano".

La segunda en entrar fue Lucila "Tora" Belén Villar, de 28 años. Experta en lenguaje corporal, la fiestera (y soltera) confesó ser adicta al sexo antes de entrar a la casa, pero no busca el amor en la casa. "Me tocás y se pica", afirmó a cámara antes de pasar a la casa que le cambiará la vida, con una mentalidad ganadora y dispuesta a todo.

Walter Santiago, apodado "Alfa", entró a la casa tercero y con un pie de guerra. "Nadie me va a decir qué hacer", proclamó el hombre de 60 años. Rencoroso, cocinero y rockero, afirmó que será el patriarca de la casa de " Gran Hermano 2022". El participante intentó marcar su territorio encarando a Wanda Nara antes de entrar en la casa, asunto que la rubia detuvo con elegancia.

La cuarta presentada fue Mora, de Misiones. En pareja con su novio, Sebastián, está en una relación abierta. "Me encanta hacerme la linda, sé que soy linda, y me encanta histeriquear", confesó la morocha, que tuvo una gran muestra de apoyo desde la tribuna de " Gran Hermano", donde también la despidió su novio.

El siguiente fue Maximiliano, un cordobés de 35 años. Apasionado por el fútbol y la playa, puso un hostel en Playa del Carmen que la pandemia fundió en 2 meses. "No me asusta el desafío de ' Gran Hermano'", afirmó el hermanito en su tonada cordobesa, que confía en su capacidad de "chamuyero" para sobrevivir en la casa más grande de Argentina. El cordobés ya recibió la aprobación de Wanda Nara, quien puso un voto en su carisma y le preguntó si era futbolista.

Maxi recibió la aprobación de Wanda Nara antes de entrar a la casa.

La sexta hermanita en ingresar a la casa fue Constanza Romero, de 20 años, quien llegó de Corrientes con toda su familia para el estreno de " Gran Hermano". "Quiero ser la protagonista", afirmó la rubia, cuya estrategia será "jugar con los hombres, hacer que se peleen entre ellos".

El siguiente fue Agustín, de 25 años y oriundo de la Ciudad de la Plata. "Me gustan mucho las mujeres más grandes", afirmó antes de describirse como un "anarquista". "Jugar con las personas es mi juego favorito", agregó Agus, quien sueña con convertirse en el mejor jugador en la historia de " Gran Hermano Argentina".

La próxima en ingresar a la casa fue María Laura Álvarez, una peluquera canina de 41 años. Madre de Isabela, conoció a su actual pareja en fútbol femenino, donde la novia del entrenador atrapó su ojo. "Después de eso me echó del equipo", bromeó la rubia, que llega a la casa desde Paraná con una sonrisa que ciega. María no tuvo la idea de ingresar a GH, fue gracias a la insistencia de su novia y su expareja que grabó el video de audición y hoy entra a la casa más famosa del país.

El noveno fue Tomás Holden, un influencer con tamaño imponente que esconde a un nene de mamá. El rosarino tuvo una lagrimosa despedida de su madre y hermana, quienes lo saludaron desde la audiencia, antes de entrar a la casa. De personalidad fuerte, llamó la atención desde la etapa de audiciones, cuando su video de presentación se volvió viral en las redes sociales:

El décimo participante es Juan Reverdito, un explosivo taxista de 42 años. Padre soltero a los 17 años, las pasó todas y hoy celebra la alegría de ser abuelo. "Quiero ser el primero en entrar y sé que voy a ser el último en salir", sostuvo el nuevo hermanito, que recibió un estruendoso aplauso de sus amigos en el estudio. "Esto lo hago por vos", le dijo Juan a Felipe, su hijo mayor, que lo mira desde España. Con los ojos mojados de lágrimas tras despedir a su hijo por videollamada, Juan ingresó a la casa de " Gran Hermano".

La siguiente en entrar fue Martina, una fanática de Wanda Nara que entra con 25 años a la casa. De poca paciencia, frecuenta las canchas de fútbol como jugadora y pareja de algún que otro miembro del plantel masculino. "Las mujeres no me atraen para nada, eso de la bisexualidad no lo entiendo", sostuvo. La morocha dejó amigos y familia afuera, pero lo más importante, dejó a su perro: "Lo más importante de mi vida", afirmó la hermanita de su compañero canino, por quien quiso iniciar una campaña con Santiago del Moro para que entre con ella a " Gran Hermano".

La doceava en ingresar fue Daniela Seris, de 26 años. "Operarme las lolas me cambió la vida", sostuvo la nueva participante, quien confesó haber sufrido de bullying por su apariencia cuando era niña. Con 11 hermanos, está acostumbrada a compartir baño, una importante ventaja en la casa de 18 que deberán compartir todo. Decidida a ganar, dejó a su pareja (un hombre 20 años mayor que ella) antes de entrar a la casa.

A Daniela le siguió Marcos Ginoccio, de 22 años y oriundo de la provincia de Salta. Un hombre de fe, entrena duro y es fanático de las artes marciales. "Siento que voy a aportar mucho en la casa, al que le gusta bien y al que no también", se defendió en su presentación oficial.

La siguiente en entrar fue Julieta Poggio, una bomba decidida a brillar. Modelo, actriz de teatro, maestra de danza y muy coqueta, se declaró egoísta y nada dispuesta a cocinar o limpiar por la casa. "Puedo divertirlos", se defendió la rubia cuando Santiago del Moro le preguntó como llevará la convivencia si no pretende ayudar por la casa. Despidiéndose de su novio, entró a la casa con la cabeza en alto.

A Juli le siguió Thiago Medina, un joven humilde de 19 años que llegó a la Gala de Inicio con su mejor traje. Oriundo de González Catán, se presentó al mundo con lágrimas en los ojos después del abrazo de su papá, se despidió de sus hermanas y prometió ser auténtico. "No te quiero ver hasta dentro de cuatro meses. Te amo", le dijo su papá, viudo cuando la madre de Thiago murió a sus 8 años, llorando.

La hermanita número 16 fue Romina Uhrig, una ex diputada que prueba su suerte en la casa más famosa del país. Madre de dos y divorciada, apoyó la Ley del Cupo Laboral Trans mientras ocupó un asiento en el Congreso, sus visiones apoyadas por la tía transgénero que la crió de chiquita. La mujer de 34 años se reconoció insegura pero "mecha corta", y llega a la casa con varias operaciones estéticas y sin ganas de hacer amigos.

El siguiente fue Alexis Quiroga, apodado "el Conejo" por su adicción al sexo. "Espero haya chicas lindas en la casa, ya que soy medio alzado, dos, tres días sin sexo no aguanto", reconoció el participante. Apodado "Ricky Fort" por su papá, el amante de la noche quiere divertirse.

Juliana Díaz fue la última en ingresar a la casa. "Es increíble como las personas siempre terminan haciendo lo que yo quiero", afirmó la santafesina, que ya pisa fuerte en la casa de " Gran Hermano". Con las muertes de la pareja de su madre y su hermano frescas en su familia, la joven se lanza al certamen con incomparable confianza y ganas de ganar. ¿Quién triunfará?