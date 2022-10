En la noche del lunes comenzó “ Gran Hermano 2022”, el reality más famoso y polémico de la argentina. Luego de mucho hermetismo por parte de las autoridades del canal, se conocieron los 18 participantes que convivirán durante cuatro meses bajo vigilancia y buscarán llevarse los 15 millones de pesos. Sin embargo, la sorpresa se produjo cuando el público reconoció a uno de los hermanitos por otro programa de Telefé.

¡Mirá los mensajes de Alfa y la joven que lo acusa por acoso!

La confianza de Walter "Alfa" Santiago frente a las 65 cámaras y 87 micrófonos instalados en la casa de “ Gran Hermano” no se debe únicamente a su fuerte carácter, sino a que tuvo su debut televisivo en "MasterChef Argentina" en 2014. Aunque el hombre de 60 fue recordado con humor por algunos usuarios debido a su “puré al dedo”, otros no guardan una buena impresión del fierrero.

.

“No sé, pero ¡es un psicópata! Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro, jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco que le den entidad a gente que no está bien”, explicó una joven a través de su cuenta de Twitter.

Maria Pía continuó: “Las amenazas que me hacía, que me iba a hacer bloquear la visa de EEUU y que lo estafe cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se dan una idea del acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami. ¡Ridículo!”.

Alfa participó de "MasterChef Argentina" en 2014.

Sus acusaciones fueron constatadas por los audios que “Alfa” le habría enviado en julio de 2017. En estos se escucha al participante de “GH” alardear: “Como estoy en el gobierno, conozco mucha gente. Como el tipo que te iba a dar la Visa, Fernando Morrone, que por supuesto no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la Visa, ¿sabías? Puedo decir que me estafaste para que lo hagan. Sos una tonta, Maria Pía”.

Sin embargo, la usuaria de Twitter mostró mensajes que cruzó con el nuevo “hermanito” en diciembre de 2019 y comienzos del 2020, pese a las agresiones que había recibido años anteriores. La joven aseguró: “Me escribió y no tuve rencor con él después de unos años. Incluso dice que él me regala unas cosas que luego dice que le robe. Lo que pasa es que jamás le di la oportunidad de que pasara algo. Sin embargo, después de esto seguía acosándome y también a personas cercanas”.

Alfa es uno de los nuevos participantes de " Gran Hermano 2022".

En esta interacción se puede leer comentarios de “Alfa” afirmando: “Sé que si me enojé fue porque te quise”. A su vez, el hombre le anuncia a Maria Pía que le “encontraron un tumor en el cuello” y que sería operado luego de fin de año. Además, en este ida y vuelta de mensajes, Santiago reconoce que le envió “la araña que amaba”, refiriéndose a un artefacto de iluminación.

.

La joven explicó que dio a conocer la situación que vivió con el nuevo integrante de “Gran Hermano 2022” porque considera que en este tipo de programas, donde conviven completos desconocidos, los postulantes “deberían pasar por una pericia tanto psicológica como psiquiatra para prevenir cualquier cosa”.