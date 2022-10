Está demostrado que " Gran Hermano 2022" comenzó con una tensión única en cuanto a las ediciones anteriores. Muchos de los jugadores aclararon en su presentación que estaban dispuestos a todo por el juego, por lo que varios de ellos marcaron sus estrategias a los días de ingresar a la casa. Juan Reverdito armó su grupo, lo que decantó en una inesperada pelea con Marcos.

Mientras se realizaba la prueba del sábado, un fuerte cruce tuvo lugar en el living de la casa. Si bien estaban todos reunidos frente al televisor, el salteño se levantó para ir a buscar agua mientras el líder de "los monitos" estaba hablando. Claro que esto no le cayó bien al taxista, que le marcó su actitud: "Está bueno que cuando yo esté hablando, estés acá prestando atención".

Además, completó: "Te lo digo de onda porque si vos escuchas, yo te voy a escuchar y no me voy a levantar a servirme agua o irme". Ante la mirada sorprendida del resto de participantes de "Gran Hermano", Marcos dejó su perfil bajo para confrontar con Juan Reverdito. "¿Cuál es tu problema? No lo entiendo", sentenció con cierta sorpresa en su rostro mientras bebía.

Explosivo cruce en " Gran Hermano 2022" entre Marcos y Juan.

"Qué tenes que tener más personalidad y ser educado", le respondió Reverdito con la tensión crecida en la casa. El salteño dio un paso al frente y siguió: "¿Tanto te cuesta entender que me fui a servír agua? Escuchame, vos que decís que no tengo personalidad. Personalidad no tenes vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara". Para el asombro de sus compañeros y televidentes, completó con seguridad: "Tenes 42 años, lo podrías empezar a demostrar".

En búsqueda de retomar el control de la discusión, Juan Reverdito terminó: "Perfecto, el domingo te vas". Lo curioso estuvo en la decisión de la producción de " Gran Hermano", ya que cortaron la transmisión de inmediato y pasaron más de 40 minutos hasta que volvió la señal de Pluto TV. Más allá de las especulaciones, se estima que fue para guardar el material.

Dicho clip podría ser visto completo en la gala de eliminación del domingo, donde se marchará el primer participante del reality. Los jugadores en placa son el propio Marcos, Agustín y Tomás Holder, otro polémico estratega cercano al taxista. Alfa también aparecía entre los nominados, aunque fue salvado por Martina.