" Gran Hermano" tiene una gran variedad de personalidades en sus 18 participantes. Por esto mismo, no todos entran con el mismo objetivo ni métodos para permanecer en la competencia de Telefe. Sin embargo, apenas culminó la gala de nominaciones, Juan despertó la atención de sus compañeros y televidentes al expresarse confiado por su estrategia de cara a lo que sigue en el programa.

Juan de " Gran Hermano", picante tras conocerse los nominados

Si bien desde el principio se mostró cercano a Nacho, Tomás Holder y Thiago, se sorprendió al no quedar en la primera placa de la nueva temporada de " Gran Hermano". A raíz de los votos de los jugadores, los nominados de la primera semana resultaron Alfa, Tomás, Marcos y Agustín aunque no es la lista final. Martina tendrá la oportunidad de salvar a uno de ellos por haber ganado la prueba del martes.

Juan, quien obtuvo cinco votos en la gala, fue mencionado al último, junto con Marcos. Santiago del Moro explicó que uno de ellos dos estaría en riesgo para abandonar la casa, por lo que tomó coraje para hablar. "Estoy preparado, 100%. Y estoy nominado, vine a jugar", le respondió con seguridad al presentador del juego.

Juan, muy picante en la gala de " Gran Hermano".

"¿Te puedo decir algo? Yo no vine de vacaciones, vine a jugar y es lo que estoy haciendo", siguió el participante que no ocultó su idea dentro de la casa más famosa del país. Además, siguió: "Tengo mucha fe en la gente del otro lado y si me tengo que ir, me voy tranquilo porque vine a jugar, de eso se trata ' Gran Hermano'".

La votación final de los nominados.

Esto generó cierto malestar dentro de la casa, en especial porque Juan calló a Juliana por decirle que "no decrete" antes de enterarse si estaría nominado o no. Es evidente que ya hay bandos marcados en " Gran Hermano" y el taxista de 42 años busca trascender con su estilo, algo que le hizo acumular votos de parte de sus propios compañeros.