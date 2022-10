Amado y odiado al mismo tiempo, Tomás Holder se consagró en " Gran Hermano" como uno de los participantes más polémicos y como un sólido candidato a llevarse los 15 millones de pesos de premio. Desde su presentación, causó polémica porque al despedirse de su mamá le pasó un misterioso objeto, luego se viralizaron videos de él saltando encima de varios autos y su última confesión sobre haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Ahora, aparecieron en Twitter fotos del influencer antes de inyectarse esteroides.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo a la casa entro a jugar y ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”, declaró Tomás Holder en su video de presentación para "Gran Hermano" . El influencer acapara la atención de los jóvenes en Tiktok con más de 600 mil seguidores. Su personaje, denominado por él mismo como "un rugbier violento y machista", es motivo de muchas críticas.

Asimismo, Tomás Holder fue escrachado en redes sociales por el violento contenido que subía antes de entrar a "Gran Hermano" y con el que se hizo famoso. "Listo para matar situaciones de Android en Pinamar", escribió el influencer acompañando un video de él entrenando. En otro video, aseguró que entrena con el único motivo de "dejar en situación de cielo a varios en Pinamar".

Las denuncias contra Tomás Holder por sus violentos dichos.

En las últimas horas, una usuaria de Twitter filtró las fotos del influencer rosarino de cuando tenía 17 años y no se inyectaba esteroides. La foto se llenó de comentarios de todo tipo, desde personas avalando su físico hasta personas criticando el uso de anabólicos por los daños que puede causar en el cuerpo.

El increíble "antes" de Tomás Holder.

Casi por coincidencia y sin saber que se estaba hablando de él en las redes sociales, Tomás Holder habló sobre su adicción a las inyecciones. “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente, porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consciente de que si me inyecto todo el año me muero”, declaró.

Agustín, Marcos y Tomás Holder: uno de los tres abandonará el programa esta noche

Mientras protagoniza una polémica fuera de la casa, en el certamen Tomás Holder podría dejar la casa más famosa de Argentina este domingo, ya que se encuentra nominado junto a Agustín y Marcos. Walter Santiago "Alfa" se encontraba también en este grupo de riesgo, pero la mano salvadora de Martina le aseguró una semana más en la competencia.