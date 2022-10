" Gran Hermano" es un formato muy aclamado en la televisión argentina. Una prueba de esto es la medición de rating que realizó el primer episodio, con picos de 23 puntos y un promedio muy alto, en especial tras el fracaso de "¿Quién es la máscara?". Sin embargo, las redes sociales siguen de cerca lo que ocurre en la casa y un nuevo escándalo se desató por la frase de una participante.

Escándalo en " Gran Hermano" por un teléfono dentro de la casa

Se trata de María Laura, quien sorprendió al contar su historia en su presentación. La mujer está en pareja con una mujer que conoció jugando al fútbol y era nada más ni nada menos que la novia del entrenador, algo que causó gran revuelo. La polémica llegó con un comentario en la cena del martes, mientras intentaban deducir el horario, ya que no poseen relojes ni celulares, o al menos eso indican las reglas.

"Yo me acuerdo. Fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las siete y estaba claro", expresó la mujer que causó gran revuelo en las redes sociales por el detalle. Sus compañeros no hicieron referencia a lo que dijo, pero muchos usuarios aseguraron que hay un teléfono dentro de la casa de "Gran Hermano", algo que está prohibido por el aislamiento que deben mantener.

María Laura de " Gran Hermano".

El misterio aumentó tras el silencio de Santiago del Moro durante la emisión del martes, que tuvo como eje principal la prueba del líder semanal. Dicho desafío le otorgó a Martina la inmunidad en la gala de eliminación, con el agregado de salvar a un participante a quedar nominado para retirarse de la casa de " Gran Hermano".

Esta no es la primera polémica con respecto a las reglas que hubo en la actual edición. Antes de ingresar a la competencia, Tomás Holder saludó a sus familiares y su madre le puso un papel en su bolsillo. Antes de poder abrirlo y ver el contenido, se le solicitó que dejé la carta en el confesionario para que quede en poder de la producción hasta que finalice su participación en " Gran Hermano".