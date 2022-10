Alfa es quizás el participante de Gran Hermano más polémico. Luego de haber dicho que el presidente Alberto Fernández lo había “coimeado” en varias oportunidades, ahora fue acusado por un hombre de estafa.

Tras sus dichos sobre el presidente, “Alfa” desató un tsunami mediático que incluyó a la vocera presidencial y al mismísimo mandatario nacional, quienes salieron a responderle, amenaza de denuncia de por medio.

Luego de tamaña polémica, los ojos del público y de los programas que replican el contenido del reality se posaron sobre este personaje, que promete y mucho mientras dure su estadía dentro de la Casa.

Ahora, “Alfa” fue denunciado mediáticamente por un hombre que asegura que fue estafado por él. Leonardo Rodríguez lo acusó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, donde detalló lo sucedido.

“Yo tenía un neumático de un vehículo que me había quedado disponible y lo vendí por Facebook”, comenzó su relato. Enseguida, contó que el “hermanito” se presentó como un comprador de autos clásicos y rápidamente se pusieron en comunicación.

“Yo pedía 18 mil pesos por el neumático y necesitaba dinero, y resulta que apareció Walter pidiéndome un descuento y le dije que no, y después me suplicó y le dije que le hacía el descuento pero si me pagaba el envío”, continuó. Ahí fue cuando surgió el problema: “Me dijo que sí pero nunca me lo pagó”, agregó.

Walter “Alfa” Santiago es uno de los 18 participantes de la octava edición de Gran Hermano Argentina.

En ese sentido, Rodríguez contó que debió hacerse cargo del envío y que Santiago simplemente “desapareció”: “Se quedó con la mercadería que le vendí y yo confié pero me mintió, me engañó y me estafó, estuve más de un día mandando mensajes pero no me respondía hasta que me bloqueó y nunca más apareció, yo le reclamaba el dinero porque me hizo enojar mal con su actitud”, agregó el supuesto damnificado.

El denunciante añadió que se sintió “estafado“ y que le dijo que si no le pagaba “lo iba a conocer”: “Me metió un verso hasta que decidió bloquearme hasta el día de hoy, y cuando arrancó Gran Hermano lo reconocí, me volvió la bronca cuando lo vi, yo ese día la pasé mal porque contaba con la plata, nunca me había pasado algo así”, dijo sobre el ingreso de “Alfa” a la Casa.

A su vez, hizo referencia a otros episodios que involucran al participante: “Debe tener un tema con el dinero porque escuché lo que le pasó con una vecina”. “Son situaciones que te sorprenden, no se trata del monto sino de los valores, acá en Laprida tenemos otros códigos”, agregó.

Para cerrar, el hombre recalcó que solo le pidió a Santiago que se hiciera cargo del envío del neumático: “No podés andar por la vida jodiendo a la gente y no creo que sea yo el único caso, yo le reclamo que me devuelva el dinero y quiero las disculpas, lo que importa es el daño que te hace”, concluyó.