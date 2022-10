Una participante de Gran Hermano contó que fue violada cuando formó parte del reality. Aunque ocurrió hace varios años, en los últimos días se conoció que el abogado de la mujer renunció a su defensa en el juicio por abuso sexual.

Ocurrió la madrugada del 4 de noviembre de 2017, mientras se celebraba una fiesta en la casa. La fiscalía que tiene a cargo el caso pide dos años y medio de prisión para el hombre que está acusado de abuso sexual.

Fue en Gran Hermano España y la mujer se llama Carlota Prado. El acusado es José María López y el hecho tuvo lugar en la casa que estaba instalada en el municipio de Gualalix de la Sierra, para el programa transmitido en el canal de televisión Telecinco.

Una participante de Gran Hermano fue violada y ahora busca justicia

El abogado de Carlota, Santiago Marín, renunció en pleno juicio por abuso sexual. La Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años y medio de prisión para el abusador y el ministerio público reclama, además, 6 mil euros (aproximadamente 927 mil pesos argentinos) como indemnización por los daños morales causados a la víctima.

Carlota Prado espera la sentencia del acusado de abuso sexual.

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal asegura que el abusador actuó "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que se encontraba (Carlota) y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que balbuceando débilmente, dijo 'no puedo'".

Las palabras de la acusación oficial se deben a que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol y permanecía inmóvil. "Ella hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara", continúa el escrito.

El juicio se iba a realizar en febrero, casi cinco años después del abuso. Sin embargo, se postergó hasta noviembre porque Carlota presentaba un "empeoramiento de su salud mental", según su ex abogado.

Gran Hermano: cómo sucedió el hecho y la palabra de Carlota Prado

Carlota quedó seleccionada en el reality y mantuvo una relación dentro de la casa con López. Durante una noche de baile, él se aprovechó sexualmente de ella, que se encontraba inconsciente por el alcohol. Luego, el hombre fue expulsado por "conducta intolerable" y ella abandonó temporalmente la casa.

Carlota Prado y José María López durante su estadía en la casa de Gran Hermano España.

Dos años después del abuso, la joven contó cómo fue la situación: "Celebrábamos una fiesta en la casa, una de tantas. Lo normal era que nos facilitaran alcohol. Recuerdo que yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores. Y bueno, me cayó mal a mí, al igual que les podía haber caído mal a otras personas. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina".

Y continuó: "Hubo una reacción normal en mí ante algo que no me estaba gustando nada. Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que Gran Hermano no hizo".

"Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijama que no recordaba haberme puesto, pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante", expresó Carlota.

En el confesionario le dijeron que debía ver unas imágenes. "En ese momento me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos, porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso. Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no", aseguró la víctima.