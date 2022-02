Chiche Gelblung viajará de la mano de Crónica HD a Ucrania. Se trata del conflicto bélico con Rusia, desatado tras el anuncio del polémico mandatario, Vladímir Putin. El emblemático periodista argentino, conductor de Chiche 2022, se lo anunció a su colega Tomás Méndez.

De esta manera, Chiche se convierte en el periodista argentino con más experiencia en cubrir la guerra Rusia-Ucrania, la más compleja en materia de la historia moderna. "Este es un conflicto al viejo estilo, de un país que invade a otro, no se ha dado en mucho tiempo", valoró Gelblung durante una entrevista en Crónica.

Chiche Gelblung contando los detalles de su viaje en Crónica HD.

Por otra parte, el conductor de Chiche 2022, manifestó: "Nunca salen bien los invasores, nunca. A la larga o a la corta, todas terminan mal para los que invaden. Vamos a ver como termina esto, es un conflicto que marca un antes y un después, cambia la geografía y lo vamos a tratar de contar de la manera más objetiva posible".

Por otra parte, el histórico conductor de noticieros no esquivo la consulta de su colega acerca de si le daba miedo viajar a una guerra. "Yo cubrí muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, estuve en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. No, no me da miedo", aseveró.

La mirada de Chiche Gelblung sobre la guerra Rusia-Ucrania

Sobre este mismo tema, remarcó: "Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, siempre pensás que no te va a pasar nada". Además, el presentador de Crónica HD volvió a enfatizar en la lógica de esta invasión en particular.

"Es una guerra del viejo estilo. Es decir, no hay antecedentes recientes de países que invaden. Lo último fue el avance del nazismo. Después, obviamente, tenés la intervención de Estados Unidos en Irak, la intervención de Estados Unidos de Afganistán, de donde salieron humillados. Rusia salió humillada de Afganistán también, o sea, es raro lo que está pasando".

"No es común que un país se meta en otro sin pedir permiso", apuntó Chiche y agregó que tras un viaje de 36 horas —París vía Varsovia—, espera poder llegar a Ucrania a través de alguna de sus fronteras. En último lugar, concluyó: "Tener pasaporte argentino ayuda bastante en este tipo de circunstancias".