Con la “Cultura de la Cancelación” en auge, en la actualidad, deportistas, actores, periodistas, escritores, mediáticos e incluso políticos, tienen que tener mucho cuidado con todas y cada una de las palabras que salen de su boca. Llegado el caso, si ofenden a la persona o al grupo de personas equivocado, pueden terminar siendo cancelados. Hace unos años, esto afectó al panelista Guillermo Pardini y casi le cuesta la vida.

Resulta que, quien fuera parte de “Duro de Domar” e “Indomables”, recibió una denuncia de violencia género por parte de una joven con la que salía, lo que obligó a alejarse de los medios de comunicación. Fue condenado en primera instancia en 2017 y so rol en la televisión comenzó a ser cada vez menor. Ya en el 2019, se alejó definitivamente del ámbito mediático.

Guillermo Pardini fue "cancelado" de los medios por una denuncia de violencia de género. (gentileza).

La situación le provocó una ola de problemas de salud, como depresión y dos internaciones en terapia intensiva. Además, confesó haberse quedado “sin un peso”, no pudo conseguir trabajo de lo que disfrutaba y terminó manejando un remís para ganarse la vida. Sin embargo, su situación cambió en marzo de este 2022, puesto que la justicia ordenó su sobreseimiento en dicha causa.

“Mi enojo para con la Justicia es que obró mal, porque no vio las pruebas que yo estaba presentando. (…) Ya está, no hubo nuevos cargos, no hubo nada. La otra parte, digamos, al no obtener el rédito económico no le interesó mucho más como causa ejemplo para alguna otra tramoya que estuvieran haciendo con otra gente”, expresó en una entrevista con Ulises Jaitt en Radio Ensamble.

Denuncia por violencia de género y depresión

“No, no quisiera ahondar en esto, pero son pensamientos oscuros que en algún momento te atraviesan. No quisiera hacer prensa de esto. No, no quiero ni dar lástima. (…) No, decir ‘quiero terminar con este sufrimiento’ es una agonía es horrible, no me lo merezco, no lo soporto más, pero hay que agarrarse de cosas y a seguir para adelante”, indicó.

"Los escraches están mal en cualquier aspecto (...) hay que tener pruebas", declaró el periodista.

A su vez, reconoció que fue el momento más duro de su vida y, en sus propias palabras, “me pasó un huracán por encima”.

En un mundo en donde esto suele ser moneda corriente, el ex panelista se mostró en contra del famoso “tirar y después apuntar”. “Mira, los escraches están mal en cualquier aspecto. Surgen con el tema de la dictadura porque no había otra forma de agarrar criminales. La verdad que una cosa es denunciar y apoyar esa denuncia y también hay que asumir que a veces las denuncias no son sólidas. Hay que tener pruebas”, manifestó.

.

El deseo de volver a los medios de comunicación

En cuanto a cómo siguió adelante, el periodista reconoció que “es complicado es complicado, estoy paranoico. Para establecer nuevos vínculos es complicado, soy temeroso, te miran raro. Voy con mucha calma y doy más vueltas que una calesita porque aparte, digamos, es como que tenés que tener intimidad con un canal de televisión atrás”.

Una vez sobreseído por la justicia, Pardini tiene bien en claro cuál es su próximo paso. “Me gustaría si volver a los medios como hecho concreto porque es mi profesión sí y me gustaría poder viajar mucho más”, afirmó.