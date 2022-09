Este mediodia habló el tío de Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag Montiel, y consideró "algo inentendible" el motivo de intento de magnicidio a Cristina Kirchner a punta de pistola, afirmando que el hecho "no está armado". Cada vez son más los testimonios para entender la causa por el ataque a la vicepresidenta de la Nación.



Hasta el momento se considera todo un misterio el intento de asesinato hacia la figura de Cristina Kirchner, en manos de Fernando Sabag Montiel. Mientras resta saber como continúa la investigación, el tío de Brenda Uliarte brindó declaraciones televisivas y dio detalles acerca del agresor y del caótico caso en el que, aparentemente, su sobrina forma parte.



Las recientes pericias psicológicas realizadas a Sabag Montiel demostraron que el atacante de la vicepresidenta se "expresa bien y es verborrágico", pero otro estudio demostró “disgregación del pensamiento” y exposición de un “relato confuso”. En paralelo, para el tío de Uliarte, el agresor parece ser "una persona no muy lúcida" por las "dos veces" que mantuvo contacto con él





En concordancia con lo expresado, el pariente de la mujer detenida mantuvo sus dudas respecto a los motivos que desencadenaron que la pareja de su sobrina apunte directamente al rostro de la vicepresidenta, el pasado jueves por la noche. "Vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible", agregó.



Conmovido por el ataque, el hombre reconoció ser un votante de Cristina Kirchner y, entre lagrimas, le pidió directamente a la vicepresidenta que "le dé una oportunidad" a su sobrina, independientemente "si fue culpable o inocente". Vale recordar que Brenda Uliarte es investigada por una posible participación en el ataque, quien en un primer momento negó haber estado en la noche del caótico suceso.



El tío de Brenda Uliarte afirmó que el ataque "no fue armado"

A partir de las investigaciones en torno a la figura de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, comenzaron a surgir datos de la mujer que se la involucra en el ataque a Cristina Kirchner. Se supo que tiene 23 años, se dedicaba a la venta callejera de algodones de azúcar y producía contenido erótico en la plataforma OnlyFans.



"Yo me quedé perpleja cuando me enteré de lo que había pasado" supo declarar la mujer detenida cuando se "enteró" del ataque de su novio. Sin embargo, su tío declaró que recibió una imagen de su sobrina con el arma utilizada para el ataque. En esa misma línea, el pariente de Uliarte afirmó que el atentado a Cristina Kirchner "lamentablemente no es armado".





Conmovido, dijo que le "partió el alma" ver la impactante foto, ya que considera que "era una niña sufrida" y que "de grande siempre estuvo solita" a raíz de desgracias sufridas, entre ellas, la pérdida de un hijo, situación que le cambió la vida por completo.



En las últimas horas también declararon amigos de la joven de 23 años, quienes unánimemente coincidieron que Sabag Montiel "influenciaba" a su pareja por su estado de vulnerabilidad psicológica. En tanto, su tío también dejó entrever que el agresor manipulaba a la chica en cuestión: "se enamoró, vaya a saber lo que le pintó este muchacho, un país de fantasía, de locura y se prendió en esa".