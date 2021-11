Con los primeros días de calor anticipando la llegada del verano, las redes sociales se llenaron de cuerpos "perfectos" que llegan sin esfuerzo a la temporada de bikinis. Para combatir la nueva oleada de estándares de belleza, la comunidad "Mujeres que no fueron tapa" lanzó en Instagram un movimiento que ya es furor.

Uniéndose bajo el hashtag #HermanaSoltáLaPanza, cientos de mujeres argentinas se dispusieron a "hackear a la operación bikini" y compartir imágenes de cuerpos reales, alentando a los usuarios de Instagram a salir este verano 2022 "soltando la panza".

.

"'#HermanaSoltaLaPanza' es mucho más que soltar la panza, es soltar la vergüenza que nos siembran con millones de imágenes que no se nos parecen. Es empezar a salir del odio aprendido hacia nuestros cuerpos, de la vergüenza de no encajar en un modelo creado para que no encajemos", explicaron desde @mujeresquenofuerontapa.

La campaña, iniciada a finales de octubre, ya recibió las fotos de cerca de 1500 mujeres y sus panzas, muchas de ellas acompañadas de emotivos relatos confesando los miedos que la lucha por entrar en un ideal de belleza les dejó sobre sus propios cuerpos:

"Maitena de 9 años me ha enseñado a ser libre soltando la panza. Con los años y 2 destaciones mi cuerpa ha cambiado... Paso de 43 kilos a 60, y costó sentirme cómoda. Maitena no ve la hora de que salga el sol pa' poder soltar la panza y con Valeska, de 4 años queremos andar con ella y su libertad y amor", compartió una madre para el revolucionario movimiento.

"Me hicieron creer que no merezco la mirada de un hombre, me hicieron creer que no podía llegar a ser exitosa, me hicieron creer con 12 años que daba pena. Me robaron el brillo de los ojos al mirarme y me hicieron creer que yo era la única que estaba Mal. Gracias por esta campaña, por romper con lo idílico y vibrar la hermosa realidad", confesó otra mujer junto a su foto en bikini.

Entre las fotos liberadoras y los mensajes de superación, mujeres que aún no están listas para soltar la panza también encontraron contención en el movimiento: "Es increíble como en tantas de estas fotos me veo! Me encuentro diciendo 'Esa panza es mía! Y esa otra también!' Cosa que no me pasa con ninguna imagen de las que solemos ver en otros lados. Imposible identificarse con esas fotos que en el fondo nos dejan la sensación de ser una la que está mal. Gracias a ustedes por tanto!", redactó una seguidora.

El miércoles 17 Lala Pasquinelli, creadora de la iniciativa, realizará un encuentro vía zoom bajo la consigna "Hermana soltá la panza": "La idea es encontrarnos para compartir, poner en común nuestras historias", informó la organizadora en diálogo con FiloNews.

"Trabajar sobre qué significa soltar la panza para nosotras, cómo lo hacemos, a través de qué herramientas, y ponerlo en común. Cómo construir redes con otras y nuestros mundos más amigables para nuestras prácticas y cuerpos", finalizó e invitó, una vez más, a hackear a la operación bikini para "llegar al verano".