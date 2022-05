Camila Riveros formó parte del programa que marcó a toda una generación, alcanzando un éxito internacional. Sin embargo, no todos los actores que pasaron por Casi Ángeles siguieron dedicando su vida a la actuación. Para algunos, simplemente, la suerte no fue la misma que la de otros.

Luego de un "boom" en su carrera, a sus 15 años, Camila se encontró trabajando la mitad de lo que venía trabajando anteriormente, debido a una impensada restricción. "A los pocos años de mi participación en Casi Ángeles, salió una restricción a la ley laboral del menor", explicó la actriz.

Debido a esto, los menores de edad podían trabajar solo pocas horas, por lo que, las productoras dejaron de buscar personas menores de 18 años. De un momento para el otro, la carrera actoral de Camila se vio completamente frenada.

Camila junto a Stéfano de Gregorio, su "pareja" en Casi Ángeles.

"A las productoras no les estaba sirviendo trabajar con menores de edad, y mucho menos con adolescentes de 15 o 16 años, ya que podían encontrar chicos de 18 años que parezcan de menos", explicó la joven.

A partir de ese momento, Camila comenzó a buscar otros horizontes. Al terminar el colegio, decidió empezar la carrera de Contador Público, y su vida dejó de estar relacionada a la televisión, para dedicarse a los números. Sin embargo, en aquel año, tuvo una participación el programa "Mi amor, mi amor".

Debido a la inestabilidad laboral que puede tener un actor, la ex casi ángel aseguró que siempre tuvo en claro que no podía depender al 100% de la actuación.

"Yo siempre tuve en claro que iba a estudiar algo en la facultad. Tenía que salir si o si a estudiar algo, para que, si en algún momento me quedaba sin trabajo como actriz, podía conseguir trabajo de lo que estudié", comentó Camila.

Qué es de la vida de Camila Riveros hoy

A sus 27 años, la ex "Ardilla" se encuentra trabajando en un banco, entre varias otras cosas, ya que se considera una persona completamente "multifacética". Desde vender pedidos de pastelería, hasta ayudar a su mamá a organizar viajes a Disney, Camila abarca todos los rubros.

Además de ser contadora pública, la actriz también está cursando la carrera de Pastelería. Incluso, también es agente oficial de Disney Universal.

Sin embargo, desde hace un tiempo, comenzó a tomar bastante notoriedad en las redes, especialmente en TikTok, alcanzando más de 26 mil seguidores. "Yo tengo en claro que para poder volver a estar en la tele, un 80% son las redes sociales", declaró la actriz.

Camila cuenta con 18.800 seguidores en su cuenta de Instagram.

Además, reconoció que pueden ser una vía importante para reencontrarse con la televisión: "Encontré una faceta en TikTok que me ayuda a llegar a un montón de gente. Me encantaría que mis redes me lleven a poder volver al medio".

A pesar de contar con varios trabajos, y de haberse desviado hacia los números, Camila Riveros aseguró que su sueño sigue siendo actuar. "Yo me quiero dedicar 100% a la televisión. Hoy me encantaría volver a la tele, es mi mayor sueño poder volver a enforcarme en eso", reconoció, y agregó: "Es mi lugar".