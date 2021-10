Ivana Nadal quedó envuelta en un nuevo escándalo en las redes sociales. Todo comenzó en la tarde del viernes cuando una usuaria de Twitter la acusó de ir a comer al local gastronómico en el que trabajaba y retirarse sin pagar. Ante esta situación que se viralizó rápidamente, la modelo se contactó con la chica para aclarar la situación y le pidió explicaciones a través de Instagram para demostrar que no era ninguna "rata".

"Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras", fue el tuit que publicó la usuaria @candebcc y que desató la polémica en las redes sociales.

El tuit que desató la polémica con Ivana Nadal.

Ante esto, Nadal le envió un mensaje de audio por Instagram a Cande para consultarle qué había pasado y mostró las capturas de pantalla en sus historias.

"Hola Cande. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Che, te hago una consulta. ¿Vos hiciste un tuit diciendo que yo me fui de un lugar sin pagar y que lo tuviste que pagar vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado. Porque el único lugar al que fui hace poco, fue una invitación y por eso me fui sin pagar. Si te lo hicieron pagar a vos, decime cuánto, pasame tu cuenta y listo hermosa. Podías pedirmelo a mí sin ningún tipo de problema", decía el audio que le envió la modelo.

Ivana Nadal se contactó con la joven que la acusó de irse de un restaurante sin pagar.

La joven le contestó que no se haga problema y que ya había borrado todo porque "se armó un bardo increíble" y que ella no quería eso. Le explicó que cuando Nadal se retiró del local gastronómico le habían consultado "¿qué pasó con esa mesa?" y les comentó que "estaba Ivana", e igual le dijeron que "tenía que pagarla".

"La verdad no quiero quilombo, empezaron a arrobar a Ángel (de Brito), a tanto no llego y no quiero quilombo. Me empezó a hablar gente y no quiero saber nada con todo esto. Recién me despierto y veo todo este quilombo", expresó Cande.

Luego de recibidas las explicaciones por parte de la joven, Ivana le informó que le iban a "devolver la plata porque fue una invitación y faltó comunicación, nada más".

Sin embargo, pese a la aclaración. La instagrammer no dio el tema por terminado y unas horas más tarde tuvo que salir a aclarar nuevamente en sus historias de Instagram la situación, ya que recibió mensajes con insultos en los que la señalaban como "culpable" de que la joven perdiera su trabajo.

La modelo mostró las capturas con el dueño del lugar, que es amigo de ella.

"No me siento muy cómoda teniendo que aclarar esta situación, lo voy a hacer porque son muchas las personas que me están escribiendo insultándome o dándome su opinión con 'amor'. La chica no perdió su trabajo. Si prestán atención al mensaje, yo le digo a mi amigo (dueño del lugar) que tome la decisión que crea correspondiente, pero que para mí quien debía tener ser llamado la atención era quien no le había informado a la chica que yo era invitada y eso no pasó".

Finalmente Ivana aclaró que la joven sí sabía que ella era "invitada" y que "no tuvo que poner un peso de su sueldo, y ella no se quedó sin trabajo. Que descansen".