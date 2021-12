Diciembre es uno de los meses donde más se ven aquellas fotos y videos en redes sociales de personas con carteles que dicen “¡Me recibí!”, o “Llámenme…”, y el título de la carrera profesional que estudiaron durante años. Sin embargo, cuando entre esas publicaciones aparece alguien que es reconocido mediáticamente por otro rubro completamente ajeno, la sorpresa y la emoción es aún mucho más fuerte.

Carlos Ivo Cutzarida, famoso por sus papeles actorales tanto en telenovelas nacionales como en el séptimo arte de Estados Unidos, fue uno de los que recientemente tomó por sorpresa a sus admiradores con un anuncio inesperado en sus redes sociales: “Finalmente me recibí de Counselor (Consejero Psicológico) después de 4 años de estudio”, confesó el actor y director en su cuenta oficial de Instagram el miércoles pasado.

Con una foto donde se lo ve sonriente junto a sus apuntes, el artista de 59 años compartió su interés por una carrera muy alejada de los guiones de teatro y las cámaras y expresó el entusiasmo que sintió por haber sumado una nueva profesión en su currículum vitae.

El posteo de Instagram de Ivo Cutzariada donde celebra haberse recibido de Counselor.

“Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender, transformarse y esta carrera me ha cambiado en alguien apto para poder recibir y escuchar lo más preciado que un desconocido nos pueda dar, que es compartir sus miedos, angustias, su sufrimiento sus secretos”, expresó, emocionado, y cerró: “Es un trabajo completamente anónimo pero somos bendecidos cada vez que un corazón se abre, cuando alguien desnuda su alma y poder acompañar a esa persona en un proceso de sanación. Hoy además de Coach soy Counselor, gracias a todos los que me ayudaron”.

.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live, el galán de ficciones relató que su nueva vocación nació de los años en los que se dedicó a hacer trabajos “en las cárceles, en los lugares donde hay adictos o personas con problemas de conducta”, y manifestó: “A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad que me enganché".

Cabe recordar que el ex político se expresa con orgullo en sus cuentas virtuales por este logro personal y profesional en medio de un problema que lo trae emocionalmente recaído: el no poder ver a su pequeña hija por el conflicto que atraviesa con su ex pareja.

“El problema fue un divorcio y obviamente que la nena era muy chiquita. Nunca en la vida voy a separar a una madre de una hija, más a esa edad. Le dije que vaya a España con la madre, pero también quiero tener la posibilidad de criarla y estar con ella”, relató en mayo de este año en aquella entrevista.

.

El actor contó por entonces que había aprovechado esta pelea y el contexto de pandemia como “un desafío para mejorarme como ser humano” y poder “elevar” su “nivel de conciencia”.

“Es un tema que hay que empezar a hablar. Hay muchísimos niños y niñas sufriendo por esto, porque de repente hay madres o padres que se adueñan y quieren transmitirle a sus hijos lo que ellos sienten”, disparó.