Juan Martín del Potro siempre procuró mantener su vida familiar alejada de los medios, con toda su familia nuclear cultivando perfiles bajos a lo largo de su carrera. Es por eso que causó una gran sorpresa cuando se dio a conocer que el tenista estaba al borde de la quiebra debido a los malos manejos financieros que hizo Daniel Horacio del Potro, su padre, con su fortuna.

Mientras la prensa y los fanáticos del tenis se enteran un año después de la muerte de Daniel sobre su mala gestión del dinero de su hijo, el mismo "Delpo" se habría enterado hace ya seis años del secreto de su padre. Así lo informaron desde el programa A la tarde: "Hubo mucho enojo... Y distancia entre padre e hijo hasta el final de su vida. No sé si una pelea, pero sí una distancia que se mantuvo hasta que su padre murió", aseguró la panelista Débora D´Amato.

Pero la distancia no siempre marcó la relación entre padre e hijo. De hecho, el mismo Juan Martín se refirió a su padre y a su madre como los pilares de su carrera, ayudándolo a dar sus primeros pasos a pesar de su humilde posición. Médico veterinario de profesión, Daniel acompañó mucho a su hijo durante su etapa de formación, formando una dupla de apoyo incondicional con Marcelo "Negro" Gómez, el primer entrenador de Del Potro en el club Independiente.

"Eso era así. Mi papá, con el "Negro", agarraban el auto y le hacían kilómetros y kilómetros. Íbamos para el norte, para el sur, para cualquier punto del país donde había algún torneo importante. Ellos juntaban con mucho esfuerzo la plata para poder ir, presentarme y poder jugar. Y salíamos a hacer capaz que 13 o 14 horas de auto, llegábamos, jugábamos y a los dos días volvíamos. Y a seguir entrenando, el colegio…", relató Delpo para Infobae.

Del Potro y Marcelo "Negro" Gómez, rumbo al Orange Bowl 2002.

A bordo del Volkswagen Polo, que siempre quedaba pidiendo clemencia tras cada viaje, del Potro comenzó a formarse como tenista. "Los padres siempre intentan ayudar, quieren lo mejor para los hijos. A veces los conflictos empiezan a pasar cuando se meten en cuestiones técnicas que solo sabemos los técnicos. En este caso no pasó. El padre de Juan Martín siempre ayudó y respetó las decisiones tenísticas y de calendarios mías. Es un gran hombre", afirmó Gómez sobre el padre de Juan.

Su amor por su hijo y su fuerte carácter lo convirtieron en el encargado natural de las finanzas de su hijo, para quien actuó en calidad de apoderado. El veterinario también se encargó de administrar la empresa familiar en Tandil vinculada a los campos y al ganado. También participó, en nombre de su hijo, en las negociaciones por el premio, la sede y la superficie de la final de la Copa Davis 2008, teniendo diferencias con David Nalbandian.

Daniel del Potro se encargó de negociar los torneos y circuitos de su hijo.

A pesar del apoyo hacia su hijo, Daniel llegó a tomar medidas poco ortodoxas para proteger el dinero que este generaba. Cuando Juan Martín comenzó a entrar en relaciones con algunas de las mujeres más conocidas del espectáculo, su padre decidió tomar una drástica medida para constatar que no iban tras su dinero: contrató detectives para seguir a las parejas de su hijo.

"Tenía detectives que él asignaba a la pareja de turno de Juan Martín", relató Luis Ventura en A la tarde. "Jujuy, sin ir más lejos, fue investigada por el padre porque en un momento se convirtió en una enemiga, en el sentido de 'es la que le viene a robar la fortuna'", continuó relatando el periodista.

Los rumores del espionaje de Daniel del Potro también rodearon a Jimena Barón.

Sin embargo, resultó que el mismo Daniel causó más daño a las finanzas de su familia que cualquiera de las novias de Juan Martín. El padre del tenista estrella gastó la fortuna de su hijo en malas inversiones en diversos rubros, como un intento fallido de entrar en la siembra de soja y más de un movimiento en inmobiliaria. Con solo el 10% de las ganancias de su ilustre carrera y un número de deudas que ya comenzó a pagar, Delpo estará jugando su partido más difícil fuera de la cancha.

A pesar de la distancia que dejaron las deudas entre padre e hijo, la Torre de Tandil agradeció el apoyo de su padre en las pocas menciones a su vida familiar. En junio de 2020, en una charla con el programa ESPN FC, Del Potro confesó que uno de sus incentivos para volver a competir eran sus padres: "Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos".

Luego de la muerte de Daniel del Potro, quien falleció a principios del 2021 a sus 64 años por complicaciones cardíacas, Juan Martín se despidió de su padre con palabras de cariño: "Nos dejaste acá con el corazón roto, pero sabemos que estás descansando en paz como te mereces. Ahora te juntaste con tu otro ángel, y les pido por favor que nos cuiden y guíen desde el cielo a Mamá, mi hermana y a mí", escribió en su Instagram el tenista, en su último saludo a su papá.