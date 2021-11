Mientras los rumores y exclusivas sobre la polémica apodada "Wanda Gate" continúan volando, Eugenia "la China" Suárez se concentra en su trabajo y su familia. Alejada del escándalo iniciado cuando Wanda Nara la acusó de involucrarse con su marido, Mauro Icardi, la actriz y modelo compartió postales de su viaje a Jujuy y una anécdota que preocupó a sus seguidores.

Suárez viajó desde Madrid al norte de su país natal para la última etapa de filmación de su nuevo proyecto: Objetos, una nueva película de Star+ donde compartirá cámara con el español Álvaro Morte, conocido popularmente por su papel de "El Profesor" en la exitosa serie de Netflix, La casa de papel. Entre sus fotos y videos del detrás de escenas del rodaje, la argentina mostró las tremendas heridas que le dejó una visita a Salinas Grandes.

.

La actriz comenzó compartiendo la impactante vista que compone el desierto blanco de Jujuy, una salina a 4.000 metros del nivel del mar con una extensión que la deja tercera entre los salares de Sudamérica. Fue en esta bella locación que la China sufrió un inesperado accidente, que dejó su marca en uno de sus cuádriceps, un tobillo y el dedo gordo de su pie derecho.

Suárez comenzó con un video de una amiga íntima y compañera de viaje, que por un traspié cayó parcialmente en uno de los agujeros que manchan la salina: "Primero fue @milipirolar. Obviamente me tenté. Obviamente a los diez minutos me pasó lo mismo y peor", explicó la actriz desde sus historias de Instagram antes de mostrar las secuelas del kármico accidente.

La China Suárez explicó en sus historias de Instagram el incidente que la dejó herida.

"Me caí en uno de esos ojos de agua. Literal me tragó la tierra", compartió la China Suárez, como explicación al carrusel de fotos donde muestra las finas raspaduras que el borde del ojo de agua le dejó en la pierna y el dedo del pie. "Heridas de guerra. Torpe since 1992", comentó con humor, dejando en claro que el incidente no fue grave y puede tomárselo a la ligera.

Más allá del incidente, la mediática se mostró muy conmovida por recorrer los paisajes del Norte argentino: "Jujuy y alguna fibra que tocó en mi. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa".

La China Suárez: rápida y furiosa

Poco después de compartir su incidente en Salinas Grande, Suárez compartió un video donde se ve la atrevida manera en la que recorrió el salar. Fiel a su personalidad audaz, la ex Casi Ángeles se animó a recorrer la infinita planicie blanca a toda velocidad subida a una moto. Todo quedó registrado en un video en el que Suárez, de vestido y sandalias, acelera de cara al viento.

El video, enmarcado a la perfección al ritmo de Kiss, fue todo un hit con sus más de 5 millones de seguidores: a pocas horas de publicado, ya disfruta de 93 millones de 'me gusta's, con cientos de comentarios con diversas reacciones. Mientras algunos usuarios celebran su espíritu aventurero y expresan su envidia por el bello momento, otros expresaron preocupación por su seguridad, recordándole a la actriz que siempre debe llevar casco.