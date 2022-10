Tras el fallecimiento del querido Cesar Mascett, llega al recuerdo de los televidentes la linda historia de amor, que mantuvo con Mónica Cahen D'Anvers durante 40 años y que inició inesperadamente cuando nadie se lo esperaba. Sin embargo, más allá de su relación amorosa, que traspasó la pantalla, son dos de los conductores más queridos de Argentina. A lo largo de 50 años de carrera, han participado de los programas de noticias más destacados y cubrieron algunos de los eventos más importantes no solo del país, sino también del mundo.

Antes de emprender el camino en familia, ambos tenían presentes muy diferentes. Sin embargo, los unía la gran pasión que compartían por la información y el campo. Si bien desde hace más de una década se encontraban retirados de los medios de comunicación, siempre estuvieron vigentes en el colectivo imaginario debido al inmenso trabajo que realizaron en su estancia La Campiña, que los corono dentro de los productores más importantes de la zona de San Pedro.

Mónica y Cesar trabajaron juntos por más de 3 décadas.

La vida antes del noviazgo

Cahen D’Anvers nació dentro de una familia aristocrática, su padre, Gilbert George Louis Cahen D'Anvers, era conde y su madre, María Elina Láinez Peralta de Alvear, era parte de un reconocido clan de argentina. Toda su infancia y juventud estuvo rodeada de lujos, de hecho, sus vacaciones eran en el extranjero y tenía una niñera de origen inglés y hasta chofer. Tras finalizar sus estudios secundarios, se mudó a Inglaterra y comenzó su profesionalización en la Universidad de Cambridge, aunque siempre supo que quería ser parte de los medios de comunicación. Con solo 21 años, se casó con Iván Mihanovich con quien tuvo a Sandra e Iván hijo. A pesar de que ya había formado su familia, decidió probar suerte en la actuación y debido a su gran carisma, fue convocada por Goar Mestre para que sea la primera mujer en liderar un programa de noticias en la televisión argentina.

Mascetti nació en el 9 de diciembre de 1941 en la localidad bonaerense de San Pedro, dentro de una familia de clase media. Sus primeros años de vida transcurrieron entre el campo y el diario local que había fundado por su abuelo, Alejandro Mascetti, y que luego continuó trabajando su padre. A medida que fue creciendo, su pasión por el periodismo se fue endureciendo hasta que decidió estudiar comunicación en la Universidad de La Plata. Tras graduarse comenzó a trabajar en el periódico de su pueblo, pero luego tomó la difícil medida de mudarse a la capital para seguir su sueño. Para 1965 inicios a escribir para Clarín, pero antes de llegar a ser conductor, pasó por otros reconocidos medios.

Mónica y César una dupla todoterreno

Telenoche fue uno de los proyectos televisivos más importantes de Canal 13 para mediados de la década del 60. El ciclo informativo inicio en enero de 1966 y en ese entonces la dupla de conducción estaba compuesta por Cahen D’Anvers y Andrés Percivale, pero tiempo después llego el hombre que le cambiaría la vida para siempre a la ex actriz, César Mascetti. El buen clima laboral y la excelente relación que tenían ambos fue el plus perfecto no solo para que el trabajo funcione, sino que también para que ellos sean muy buenos amigos.

Debido al furor que generaban los periodistas, también fueron parte de otros segmentos periodístico como "Mónica presenta", "De 7 a 8 de la tarde", "El Espejo del País", "El Candidato", "Aurora Grundig", entre muchos otros. Asimismo, durante estos agitados años, cubrieron algunos de los eventos más destacados de la historia como el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes, el retorno de Perón, la muerte del dictador Francisco Franco, entre otros. Debido al gran trabajo que realizaron obtuvieron diferentes diplomas al mérito, premios y menciones muy importantes.

Mónica y César fueron los conductores de Telenoche desde 1991-2003.

Un amor inesperado

Era evidente que la relación entre D'Anvers y Mascetti era muy buena y traspasaba la pantalla, sin embargo, el noviazgo nació muchos años después de que se conocieron no solo porque ella en un principio estaba casada con Mihanovich, sino que el periodista también disfrutaba de su soltería. En el momento que menos esperaban, un 7 de junio, Día del Periodista, la historia de ambos se enlazó. Los conductores estaban reunidos con todo el equipo del noticiero para celebrar la profesión y sin darse cuenta, pasaron toda la fiesta juntos entre bailes y copas. Finalmente, la atracción se prendió y terminaron la jornada con un beso tipo de película.

Desde ese especial día, se unieron en pareja y conformaron una linda familia ensamblada, que finalmente se consolidó cuando el conductor le propuso casamiento durante la cobertura del Mundial 1998. Entre alegría y emoción, la ex actriz aceptó la proposición y finalmente, después de 25 años de noviazgo, el 7 de junio del 2004 Mónica y César se casaron. Luego de que ambos se retiraran de la profesión, se mudaron a una linda chacra en San Pedro, donde trabajaron hasta el último aliento del querido conductor.