El Wanda Gate parece no tener fín. Luego que que Wanda Nara publicará la historia de instagram que desató el escándalo, su crisis matrimonial con Mauro Icardi no para de sumar capítulos. De la supuesta infidelidad del futbolista con Eugenia "La China" Suárez, por el momento sólo se filtraron algunos chats vía telegram, pero la ¿separación? ya generó preocupación en el PSG y parece que todos tienen algo para contar, como la ex empleada doméstica de la pareja.

El pasado domingo, mientras Wanda estaba en Milán sola con sus hijas Isabella y Francesca, Analía Alvarado, su ex mucama habló en El show de los escandalones y se despachó contra la empresaria: “¿Te digo la verdad? Duraron mucho tiempo en pareja porque yo les daba un año. Yo dije ´en la vida es una rueda, todo llega´ y le llegó. Pasó un tiempo, pero le llegó porque ella hizo casi lo mismo, y le están pagando con la misma moneda. Destruyó una familia”.

La mujer aseguró que la pareja “se portó mal" con ella ya que en su momento querían que declarara “cosas feas de Maxi (López)", "Lo querían ver preso a él, que no vea más a sus hijos. Y eso era injusto", sostuvo.

Pero no quedó ahí, y al otro día reveló más detalles sobre su relación con la pareja durante el tiempo que trabajó para ellos. Alvarado aseguró los conoce bien. La relación laboral comenzó cuando todavía Wanda vivía con López y continuó en Italia, luego de que la empresaria se mudara con Icardi. De hecho, contó que estuvo en el casamiento de la pareja, en 2014.

Además, tambiém compartió su opinión sobre el rol materna de Nara. “No es un ejemplo de buena madre”, subrayó. Según contó, solía despertarse después del mediodía, que no estaba con sus hijos y que les negaba el contacto con el padre.

Y cuando Débora D’Amato, panelista del ciclo, sostuvo que la mayor de las nara una excelente madre, Alvarado se molestó y retrucó: “Yo viví con ella. (...) Wanda Nara me da lástima porque es una pobre mujer que tiene todo para ser feliz y no lo es”.

Por último, Alvarado contó que se quedó sin trabajo porque no accedió a decir las mentiras que Wanda le pedía que le dijera a López, y que la rubia aún le adeuda tres meses de sueldo. “Wanda me decía que Mauro era el que me pagaba el sueldo, pero me quedó debiendo. Que venda una cartera y que me pague lo que me debe. Con una cartera alcanza”.

