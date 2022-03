Este martes murió Arturo Bonín a los 78 años de edad. Hace unos días, el actor se encontraba en el hospital por problemas de salud. Sus restos no van a ser velados y el próximo miércoles su cuerpo será trasladado al cementerio de Chacarita. Allí harán una ceremonia con sus seres queridos.

El actor nació en el barrio de Villa Urquiza, su infancia la vivió en Villa Ballester, en Buenos Aires. A los 16 años surgió su deseo por ser actor cuando estudiaba para químico de la alimentación. Un amigo de Arturo le propuso hacer clases de teatro, la idea le pareció interesante a Bonín para poder conocer chicas.

Ya habían pasado dos años de la primera vez que Arturo había pisado un teatro. Sin embargo, se hizo conocido por un aviso de galletitas "Criollitas". "Aquel aviso me dio una popularidad tremenda", declaró el actor en su momento.

Desde ese día comenzaron a llamarlo para hacer presencia en boliches y ser un invitado en la mesa de Mirtha. "Entré en pánico y dije: '¿Y ahora qué hago con todo esto?'. Conozco gente que se estrelló por esas cosas".

"Cuando dije que quería ser actor, mi papá me llevó al médico. Se puso loco. Era un tipo bárbaro, pero agarró para cualquier lado. Estábamos a fines de los 50 y él imaginaba que el desarrollo pasaba, por otro lado. Fuimos al clínico y le dijo: 'Creo que me salió medio raro… quiere actuar'. El médico lo calmó, le dijo que no pasaba nada malo. Y mi viejo confió (en el médico) y me dio libertad", contó el actor.

Otros trabajos de Arturo Bonín

Bonín trabajó en películas, teatros y programas de televisión que lo hicieron ser un actor reconocido de Argentina. Tuvo más de 60 años de trayectoria en los que participó de Bairoletto, "Iluminados por el fuego", "Contar hasta diez", "Otra historia de amor", "Asesinato en el Senado de la Nación", donde interpretó al senador Enzo Bordabehere.

Probablemente, este sea uno de los papeles más recordados de Arturo por haber recreado lo que pasó durante la presidencia de Agustín P. Justo. Por su parte, en el teatro hizo más de 30 obras como Whitelocke, Código de familia, El conventillo de la Paloma.

Arturo Bonín conoció a Susana Cart en 1971 en el teatro Payró. Cinco años después se casaron por civil por pedido de sus hijos. Incluso, ellos fueron los testigos de la boda.

Durante la cuarentena, la pareja estrenó una serie escrita por Erika Halvorsen y dirigida por Guillermo Berger. "La persuasión", fue el nombre elegido para la ficción. Además, Dalma Maradona y Victoria Onetto formaban parte del elenco también.

"No nos quedamos quietos. Es la única forma de sentir que hay un horizonte. Se sabe que el teatro es una de las últimas cosas que se van a abrir, mientras tanto la esperanza, la expectativa y el laburo están", había manifestado el actor en diálogo con La Nación.

Arturo Bonín junto a su esposa.

En 2001 fue partícipe del Teatro por la Identidad junto a su mujer para guiar su carrera al compromiso social. Este hombre se caracterizaba por mantener un perfil bastante lejano a los medios para no involucrarse en polémicas.

Hasta último momento se encontraba trabajando, hacía el papel de Ciro, el tío del Padre Lorenzo y Coty en la tira de "La 1-5/18", programa emitido por El Trece.