"Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Pero todo este año, la pandemia ha sido muy dura para los adictos. Y el estuvo todo el año complicado", relató Marina Charpentier, madre de Santiago "Chano" Moreno Charpentier. La mamá del músico y ex líder de la banda Tan Biónica habló en una entrevista exclusiva con Gastón Pauls, en "Seres Libres" por la pantalla de Crónica HD.

"¿Porqué estamos charlando vos y yo acá?", le preguntó Pauls a su entrevistada, apenas comenzó la charla. A lo que ella respondió: "No nos conocíamos, te conocí personalmente gracias a que vi tu programa que fue muy fuerte para mí, y pensaba que por fin alguien estaba hablando de las adicciones en televisión".

"Te mandé un mensaje y me contestaste, no lo esperaba. Ahí nos conocimos", recordó Marina. Una persona que como tantas otras vive el flagelo de la adicción a la droga.

El día que Chano fue baleado

"Antes de que el recibiera el balazo, yo el viernes había llamado a pedir por favor que viniera un psiquiatra por el ya estaba mal. Su psiquiatra ya me había dicho que estaba mal y él no quería. No quería internarse", recuerda Marina sobre los días previos al lamentable episodio en que el músico fue baleado.

Por otra parte, ya sobre aquella fatídica jornada, la mujer recordó: "Viene la ambulancia y no vino un psiquiatra, vino un médico.Yo les dije que era un adicto en consumo pero el psiquiatra no podía llegar, llegaba hasta Pilar me dijeron".

Asimismo, Marina revivió el audio que se hizo viral. Aquel en el que Chano llama al 911 y pide que los médicos y su madre se fueran de su casa. "Mi hijo llama al 911 diciendo 'mi mamá está loca, yo estoy bien y quiero que se vayan'. Ahí nos echaron. Yo dije, fracasé contra el sistema, hice todo lo que podía hacer y fracasé. Tres médicos, tres ambulancias y un patrullero no pudieron con él".

"A sus 19 años encontré marihuana en su mesa de luz. Pedí ayuda, hizo un tratamiento ambulatorio y consigo un médico que era especialista en adicciones", precisó en Crónica.

Fue ahí que dijo: "El me llamó y me dijo: 'Mirá, tenés un hijo que es adicto. Si el no va a N.A. (Narcóticos Anónimos) yo no lo atiendo más. Pero vos tenés que ir a Nar-Anon (grupo de familiares de adictos). Ese mismo día fui, me senté en ese grupo y pensé 'todo lo que están diciendo era yo'".

"El día que él dijo 'mamá, intername', yo ya sabía que hacer", recordó la madre del cantante de Tan Biónica y agregó: "Cuando yo lo dejaba en la puerta de la granja a mí se me partía el corazón".

"Cómo a mi hijo le van a disparar. Eso es en las series, las películas. Cómo va a pasar esto. En ese momento, me puse de rodillas y le pedí a Dios que le salve la vida. Yo no quiero vivir ni un solo día de mi vida si mi hijo está muerto", contó entre lagrimas y sumamente angustiada.

La nota completa de Marina Charpentier en Crónica HD