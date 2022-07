Actualmente, hay billetes y monedas que emiten las entidades monetarias nacionales con las que no se puede comprar absolutamente nada o casi nada. Sin embargo, muchas veces hay en circulación ciertos ejemplares con errores en su fabricación que terminan convirtiéndose en una pieza de colección de mucho valor.

En esta oportunidad, el furor de los coleccionistas o los que vieron un buen negocio se dio por unas monedas de 50 centavos argentinos que no están en circulación. Por este ejemplar, se ofrece hasta $5.000 en diferentes plataformas. El dato característico es que son unas fichas del Zoo de Bueno Aires, más precisamente del Pabellón del Águila.

Conocé cuáles son las monedas de 50 centavos que presentan errores y se volvieron una pieza muy buscada por los coleccionistas.

Ese es el motivo por el que comenzaron a ser solicitados por los coleccionistas. En páginas especializadas en el tema se pagan hasta $4.428.

Lo más probable, es que después de saber esto, muchas personas irán a buscar las monedas de 50 centavos que tengan guardadas en algún viejo monedero, en los cajones o en el auto para ver si coinciden con las que realmente son el furor del momento.

Pero a no deprimirse si no coinciden, ya que estas no son las únicas monedas especiales. En el sitio Mercado Libre se puede observar la venta de otras monedas de 50 centavos argentinos con particularidades como errores y/o hendiduras por miles de pesos.

Monedas de $1 con errores ortográficos

Hace unos meses, en Canal Nueve hablaron sobre un tema similar al contar que las monedas de $1 con errores ortográficos son buscadas por coleccionistas.

El especialista en el tema, Ariel Dabbah explicó sobre el tema y sorprendió a muchos: “Un error de ortografía no es lo más habitual. Es el único caso que ocurrió en las monedas argentinas en el siglo XX. Tengo malas y buenas noticias. Malas, se hicieron muchas monedas a circular, entonces su precio baja mucho”, comenzó detallando el experto.

Y luego agregó: “Son monedas que ya casi no circulan. Practicamente no comprás nada con eso. Pero hay otros con errores que sí tienen valor y pueden servirles a los coleccionistas”, dejando en claro que uno puede tener una moneda coleccionable sin saberlo.

Proponen sacar de circulación las monedas menores a $5

Un senador nacional de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para sacar a las monedas de baja denominación del mercado. La propuesta surgió por la controversia que se armó debido la venta de monedas en el mercado informal, donde la venden hasta tres veces su valor por el contenido de cobre.

"El Banco Central dispondrá las medidas necesarias para retirar de circulación la totalidad de las monedas de curso legal de 25 centavos, 50 centavos, 1 peso y 2 pesos", dice el texto. En agosto del año pasado había presentado también un proyecto de ley para emitir billetes de $5000 y $10.000.

"La situación económica de nuestro país es tan grave que se ha llegado al punto en que las monedas con valor nominal inferior a $5 se venden en la informalidad por valores hasta tres veces mayores por su peso y valor en cobre que por su nominalidad", sostiene Blanco.