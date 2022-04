Un increíble caso o bien podría denominarse un "milagro" sucedió en la provincia de Córdoba. Un joven fue asaltado mientras trabajaba y recibió un disparo en una pierna, pero gracias a una moneda de dos pesos que tenía en su billetera aún sigue con vida.

El protagonista de este hecho es Franco Rodríguez, quien trabaja, en Barrio Comercial en la provincia de Córdoba, como repartidor de embutidos, en un emprendimiento familiar. El viernes pasado en horas del mediodía estaba realizando repartos cuando fue víctima de un intento de robo.

"Era el mediodía, el viernes santo, y estaba lleno de gente en el barrio. Estaba caminando al negocio y lo veo acercándose y sacando algo del bolsillo, así que instintivamente traté de agarrarlo", precisó.

.

Ante la reacción del joven, el ladrón, sin mediar palabra, le disparó en una pierna y se escapó del lugar corriendo. "me disparó en la pierna izquierda en la que tengo la billetera. Yo traté de taparme la panza porque en la semana mataron a un playero de esa manera”, detalló.

Por cosas del destino, el proyectil pegó en la billetera y una moneda de $2 logró desviar la trayectoria de la bala, previo a que impacte en su cuerpo. “Sentí una quemazón en el muslo, la moneda hizo que se desvíe la bala. Me pasó a dos milímetros de la arteria femoral. Fue un milagro”, aseguró.

Franco reconoció que en un primer momento no se había dado cuenta de que la bala dio en la moneda. Recién lo descubrió un día después y se percató de que había quedado dividida en dos partes e incluso unade las partes estaba doblada.

Según el joven, hace dos años vivió una hecho de inseguridad similar en donde le gatillaron en la cabeza, pero "la bala no salió". En esta ocasión, el proyectil no tocó la arteria femoral por unos pocos milímetros. Es por eso que Franco le agradeció a Dios. "A la bala la tengo aún alojada y esta semana me van a decir si la sacan o la dejan ahí. Soy creyente. Le doy gracias a Dios por haber protegido mi vida", sentenció.