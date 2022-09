Susana Traverso fue una de las actrices más conocidas y populares de la década del 80 porque protagonizo tanto obras teatrales como películas y series con grandes figuras de la comedia como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Calabró, entre otros. Más allá de su gran desarrollo en la actuación, también fue un icono sensual y glamour de la época. Pese a todo el éxito que había conseguido en más de una década de intenso trabajo, la mujer decidió que su momento de estrellato ya había finalizado y se alejó absolutamente de todo.

Nacida el 11 de febrero de 1953 dentro de una familia de clase media del barrio porteño de Caseros. Su papá era técnico textil, su mamá era ama de casa y era la segunda de dos hijos. Su familia siempre le inculco la importancia del trabajo y el esfuerzo, por este motivo, cuando terminó el secundario en Instituto Superior Palomar, se inscribió en la carrera de Abogacía, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Asimismo, inició a trabajar en una fábrica de pegamento como administrativa.

Susana Traverso estudiaba abogacía antes de llegar a los medios.

Una carrera repentina

Traverso soñaba con ser modelo y actriz, pero sintió que lo mejor era seguir los consejos de su padre. Después de un tiempo trabajando como secretaria, un importante empresario la descubrió y se inició en la publicidad. En aquel entonces también se anotó en el concurso Uvita, donde se postularon más de 3200 chicas y tras 3 meses de casting, ganó el concurso y fue la protagonista del corto "Uvita, Uvita, ta, ta, ta, ta".

Luego de esta primera participación, la mujer se consagró como figura principal de varias publicidades como "Ginebra Llave", la Lotería Nacional y muchas más. Su llegada a la actuación fue un tanto tardía a pesar de que su primera participación fue en "Escándalo en la familia" de 1967. Finalmente, se instaló como interprete desde la película "El gordo de América" y luego le siguieron más de una decena de films donde compartió pantalla con figuras muy reconocidas.

Traverso se destacó como modelo antes de llegar a la actuación.

El estrellato con los humoristas más importantes

En noviembre de 1978 hizo su debut como vedette en la popular revista "Es-conde El Draculín" que se desarrollaba en el Teatro Astros y estaba protagonizada con Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Calabró y otros grandes el humor. Su consagración llegó con la película "Susana quiere, ¡el Negro también!", aunque después la siguieron otros éxitos proyectos como "Mírame la palomita" y "Dos pelotazos en contra".

También hizo un triunfal paso por la televisión nacional, ya que actuó en los programas cómicos "No toca botón", "Oh, Susana", entre otros. Cabe destacar que en 1998 también tuvo la oportunidad de conducir el ciclo de entretenimiento uruguayo "Sipi-nopo" junto a Cacho de la Cruz. Gracias a su popularidad, fue tapa de no solo revistas de chimentos nacionales, sino que también llego a posar para revistas para adultos como Libre.

La nueva vida lejos de los medios

Con la llegada de la década del 90, Traverso poco a poco comenzó a retirarse del ámbito artístico. Según contó en distintas entrevistas, sintió que los programas de aquel entonces no buscaban mujeres adultas y además, consideraba que su etapa de actriz ya había terminado. Asimismo, después de un tiempo de discernimiento, se dio cuenta de que perdió muchos momentos especiales con su familia.

Desde su retiro, la ex vedette paso por distintas actividades. Al principio recicló departamentos, pero por las constantes crisis del país decidió abandonar esta tarea. En el 2003 volvió a la actuación, sin embargo, se alejó nuevamente de los medios y comenzó un proyecto como directora de cine. Actualmente, se dedica a disfrutar de su vida con quien es su marido desde hace más de una década, el Ingeniero Roberto Arano. También aprovecha cada instante con su hijo Alan, que fue papá hace unos años de una nena.