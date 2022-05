Por Francisco Nutti

Luego de detectarse en el país el primer caso sospechoso de viruela del mono, una enfermedad que puede transmitirse de animales a humanos y es capaz de propagarse entre las personas a través del contacto estrecho, Crónica dialogó con especialistas, quienes aportaron más detalles sobre este virus que mantiene preocupado al mundo. ¿Hay riesgo de que se expanda como el SARS-COV-2?

Consultada sobre esa duda que en las últimas horas se instaló en la población, la médica infectóloga Gabriela Piovano (M.N 85.555) llevó tranquilidad. "No hay evidencias de que haya una transmisión aérea firme, porque si no, no serían casos aislados en distintos puntos del mundo", destacó.

En ese sentido, la profesional de la salud señaló que, de ser así, "habría una estela de infectados que marcan la facilidad de transmitirse por cercanía, ya sea por transmisión aérea o por un contacto a través de los objetos, cosa que el coronavirus sí ha demostrado".

Ante la misma inquietud, el jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz, Tomás Orduna (M.N. 61.528) dijo a este medio que "con respecto a Covid vs Viruela de los monos, si bien esta última es muy contagiosa, por ahora todo nos hace pensar que requiere de un contacto de mucha mayor proximidad. No creemos que esto podamos compararlo con una infección de alta transmisión respiratoria".

La viruela del mono genera erupciones en el cuerpo, entre otros síntomas.

Por su parte, remarcó que "la manera más importante del contacto es el estrecho por las secreciones como la saliva, el estornudo y las lesiones cutáneas", mientras que "para prevenir, la persona que es sospechosa debe ser aislada por 21 días. Volvemos a la mecánica de aislar a pacientes y contactos".

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dijo que espera identificar más casos a medida que expande la vigilancia en países donde la enfermedad normalmente no se encuentra. "Al momento se han informado 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos en 12 estados miembros que no son endémicos para el virus", detallaron desde la agencia de la ONU.

“Lo que parece estar sucediendo ahora es que ha llegado a la población como una forma sexual, como una forma genital, y se está propagando al igual que las infecciones de transmisión sexual, lo que ha amplificado su transmisión en todo el mundo”, sostuvo David Heymann, funcionario de la OMS. Asimismo, aseguró que el contacto cercano es la ruta de transmisión clave, ya que las lesiones típicas de la enfermedad son muy infecciosas. "Por ejemplo, los padres que cuidan a niños enfermos están en riesgo, al igual que los trabajadores de la salud, razón por la cual algunos países han comenzado a inocular equipos que tratan a pacientes con viruela del mono usando vacunas contra la viruela, un virus relacionado", señaló.

De acuerdo a lo que se conoce, la viruela del mono genera erupciones en el cuerpo, por lo tanto, se recomienda: Cumplir con aislamiento social toda persona que presente síntomas compatibles (en especial erupciones) y antecedentes de viaje a zonas donde está habiendo casos y/o supone alguna exposición de riesgo con casos sospechosos, probables o confirmados. Sumar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas) y realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata.

¿Puede ser mortal?

Desde la OMS dicen que el virus de la viruela del mono es similar a la viruela humana y, aunque es mucho más leve, puede ser mortal. No obstante, distintas organizaciones vinculadas con la Salud remarcan, y aclaran, que todavía "no ha habido muertes asociadas a este brote”.

Quriós y el caso sospechoso en el país

Sobre el caso sospechoso en Argentina, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, manifestó que se analiza en el Instituto Malbrán. Según sus declaraciones, se trata de “un varón de edad media proveniente de España, que ha hecho una lesión típica de la enfermedad y como viene de una zona en que había casos, entonces potencialmente podría serlo”.

“Es una enfermedad endémica, pero no es común tener cantidad de casos fuera del continente africano, hay que ver muy bien cuál es el motivo de transmisión”, dijo el titular de la cartera sanitaria.

La información oficial manifiesta que el paciente, que se encuentra aislado y recibiendo tratamiento, tiene pústulas y fiebre. Estuvo en España entre el 28 abril y el 16 de mayo 2022. Cuando comenzó a sentir los primeros síntomas se acercó a un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

“La que está circulando es la que da una enfermedad leve, con fiebre, dolores musculares, de cabeza, pero los síntomas dependen de la persona que tiene la enfermedad”, completó Quirós.