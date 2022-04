Este sábado, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio pasaron por el altar de la capilla de Haras El Dok de Exaltación de la Cruz ante 150 invitados. Tras el enlace, la pareja dialogó con la prensa sobre la decisión de casarse, su futuro como matrimonio y cómo se tomó su familia el acontecimiento.

El periodista afirmó que no esperaba que le sucediese algo así en la tercera edad. “No esperaba que me suceda esto. Yo ya tengo 61 años y ya no esperaba que ella apareciera. Apareció por casualidad y nos enganchamos mucho apenas nos vimos, y ya hace de esto dos años”.

Pese a que no es su estilo, Lanata se permitió hablar sobre el amor y cómo lo impactó. “¡Casarme en la tercera edad no es tan malo! En principio, decidí casarme porque nos encontramos, porque me encontré con ella y quiero que estemos juntos para siempre. Esto podría no haber pasado... Muchas veces no se trata de buscar, sino que uno encuentra, y eso es lo que nos pasó”, agregó en diálogo con TN.

La pareja decidió tener una ceremonia civil y otra religiosa ante sus 150 invitados (Gentileza Pronto).

Si bien ella es abogada y él no es un católico practicante, decidieron que la unión además de civil, también fuese ante Dios. “Fue muy lindo. Yo hacía mil años que no iba a una iglesia y realmente me gustó, me pareció conmovedor lo que el cura dijo, el entorno, lo que Elba dijo de mí. Fue realmente muy lindo”.

Lanata confirmó que no vivirá bajo el mismo techo con su esposa

Ambos viven en el mismo edificio aunque cada uno tiene su propio departamento y según adelantaron, piensan mantener esta dinámica. “A nosotros nos funciona vivir en el mismo edificio, pero no en el mismo departamento. Está bueno, porque hay días en los que ella está todo el tiempo conmigo, otros días no, va y viene...”, confesó el periodista.

“No hay nada establecido. Estamos siempre juntos cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo en José Ignacio estuvimos tres meses juntos todo el tiempo. Yo creo que va a seguir así; me parece que está bueno que ella pueda correrse en pijama hasta mi casa o yo hacia la de ella”.

Jorge contó que su hija Lolita fue la más emocionada de la familia al recibir la noticia del casamiento (Gentileza Pronto).

Por su parte, Elba confirmó que le gusta esa vida de separados. “Es lindo. Tiene una cuota de romanticismo. Hay veces que yo llego del estudio y me cambio antes de vernos y de cenar juntos, como si fuera una salida. Es divertido, es lindo. No es miedo a la convivencia. Y aunque no lo crean, convivir con Jorge es muy fácil”, sentenció.