“El Refugio de Eli”, una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Adrogué, sufrió un cortocircuito que provocó un incendio. Se trata de un hogar para animales llevado al frente por una mujer. El influencer Santiago Maratea no pudo hacer oídos sordos y al enterarse de la situación, encontró su campaña solidaria.

“¿Cuánta plata hay que juntar? Básicamente, 10 millones de pesos”, anunció en sus redes. Apenas una semana después, la recaudación está completa. Del dicho al hecho solo hubo 7 días. “El jueves voy a conocer a Eli, vamos a ir a conocer el terreno junto a Mami Albañil. Arranca la construcción de la casa, que para mí es la parte más divertida”, adelantó felizmente en sus redes.

Pronto Maratea conocerá a Eli y empezará la reconstrucción de la casa.

Pero esta no sería la primer causa solidaria del influencer. Hace casi un mes se conoció la historia de Fabián Mestre y tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. El joven tiene 25 años e hipoacusia bilateral. Es peluquero, realiza cortes solidarios en comedores de barrios humildes de la ciudad de La Plata, y además lleva adelante la construcción de su propia casa, por la que lucha día a día.

.

Así fue que una vez más el instagramer se puso al hombro esta causa e inició una campaña para ayudarlo a cumplir su sueño y que pueda construir su hogar. En muchos medios, Fabián había expresado "que pasó por buenas y malas", y "que le hizo frente a la discriminación que sufrió por su hipoacusia y que siempre se propuso salir adelante".

"Me pone muy feliz lo que estoy haciendo, a pesar de que muchos me discriminen, hacer esto es un alivio para mí, el país la está pasando mal, no todos tenemos trabajo, y la gente lo está sufriendo mucho", comentó.

El instagramer así unirá sus dos causas solidarias en una: "Además de hacerle la casa a Eli, también queremos que sobre plata para donar a muchos refugios de Argentina, pero me crucé con una noticia de un tipo de La Plata que vive con la hija y corta el pelo para poder construir una casa", escribió Maratea en las redes sociales.