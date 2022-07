La actriz María Fernanda Callejón pasó por el programa de Crónica HD Seres Libres, conducido por Gastón Pauls, en donde contó su experiencia con las drogas y la difícil misión de tener que acompañar a una persona que sufre una adicción.

"Me angustia cuando no podés hacer nada. Es un flagelo tan individualista que no podés hacer nada por el otro. La decisión es de esa persona", explicó Callejón, consultada por Pauls sobre cómo es tener de cerca una persona que consume drogas.

En ese sentido, contó que al arribar a Buenos Aires se puso de novia con un hombre que consumía cocaína, momento en que vio de cerca, por un lado, lo que ella pudo experimentar al probar esa droga, y por otro, lo que hace en el otro.

"La cocaína es un viaje de ida en cualquier escala social. Yo al principio, hace poco que estaba viviendo en Buenos Aires. Estaba viviendo con alguien que consumía y mucho. Creo que socialmente desconociendo este tema. Tuve la bendición de nunca salir a tener que comprar y querer consumir", apuntó Callejón.

Al respecto, la actriz destacó: "Me empecé a dar cuenta que la cocaína me ponía mal. Mi cuerpo lo rechazaba. A los demás veía que los transformaba. Que esa luz propia que tiene la persona empieza a opacarse. Es un mundo que a mí me excedió. Yo prefería estar feliz. Nunca me enganché, pero tuve que acompañar y cuesta".

"La cocaína es esa novia por la que vas a dar la vida, pero te va a matar. Todos te pueden decir que no lo hagas, pero lo primero sos vos, ante cualquier flagelo, vos sos lo único importante que tenés y valés mucho", resaltó, en un mensaje a los que sufren adicciones.