Cada minuto que pasa la expectativa es grande no solo por saber quienes se llevarán una estatuilla de los Premios Martín Fierro de Cable 2022, sino también por lo que ocurrirá en la alfombra roja, sino por la vestimenta de los ternados o el color que tendrá lugar.

El escenario elegido será el Goldencenter de Parque Norte y contará con la conducción de Carolina "Pampita" Ardohain y Joaquín "Pollo" Álvarez en la pantalla de Crónica HD, este jueves 20 de octubre a partir de las 20 horas.

En tanto, en el evento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se llevará a cabo desde temprano la conocida alfombra roja, que en esta oportunidad estará a cargo de Matilda Blanco, Paula Varela, Sofia Monachelli y Leo Arias. En tanto que Rosario Grimaldi y Walter Leiva serán los conductores de la transmisión digital.

Justamente, con una de las encargadas de este evento y que además está ternada para una de las estatuillas por su labor en "Noticiero" junto a Samuel "Chiche" Gelblung, dialogó Crónica.com.ar. Se trata de la periodista y conductora Sofía Monachelli, que a pocas horas del evento, respondió a varios interrogantes.

Sofía Monachelli: alfombra roja

"Estoy muy ansiosa, voy a estar en la alfombra roja antes, después voy a estar con Chiche esperando la terna de mejor noticiero, que es una de las más difíciles, pero siempre las expectativas y las ganas de ganar están. Es como un reconocimiento, nos tocó después de la pandemia, es la fiesta más importante que tenemos y me parece que hay que valorarla", sostuvo Sofía.

En cuanto a la previa en la alfombra roja, la periodista agregó que "por suerte, este año la estamos organizando mejor, Matilde (Blanco) se va a encargar de todos los looks, yo me voy a focalizar en todo lo que va a ser el color de cada invitado, por ejemplo si tiene algún discurso porque siempre viene algunos con expectativas. Hay muchos cabuleros en el ambiente, así que voy a querer saber el detalle de cada uno, como para mostrar algo diferente, porque ya sabemos que los que ganen van a dar un discurso que quizás ya tengan armado, pero quiero saber cómo se preparan, que hicieron la noche anterior, hay temas con las cábalas y son premios para que cuenten sus secretos".

Por otra parte, la periodista se encuentra nominada en la terna "Noticiero" junto a Gelblung y cuyos rivales a vencer son "Buenos Días América" (Antonio Laje y María Belén Ludueña - A24), "Crónica Central" (Diego Moranzoni y Germán Mónaco – Crónica HD), "Tempraneros" (Sergio Lapegue y Roxy Vazquez - TN) y "TN Central" (Franco Mercuriali, Carolina Amoroso y Maru Duffard – TN).

Consultada sobre lo que espera de esta terna, Monachelli argumentó que "ayer me agarró un poco la ansiedad, porque estaba con esto de que las mujeres tenemos que lucir un peinado, un vestido, zapatos, que te vas a maquillar, que te vas a hacer en el pelo, organizar un poco de eso, y no me podía dormir, así que ahí dije ¡ah claro que pasa que onda!. Podemos llegar a ganar con Chiche que para mí sería superlindo, la verdad es que empecé peleándolo a Chiche un poco para hacerlo enojar, obviamente aprendí un montón de él. Aprendimos los dos a querernos primero y siento que es un gran compañero, charlamos siempre antes del aire, tomamos mate, no sabía que Chiche tomaba mate, nos conocemos muchos más y me parece que sería algo lindo".

Sofía agregó que "a veces un premio no es nada, pero es como un reconocimiento a un trabajo colectivo, porque somos un montón de compañeros y si tendría que nombrarlos seria como egoísta, porque son desde un técnico, camarógrafo, productor, maquilladora, es tan grande y somos dos los que salimos al aire, a veces es como que soy egoísta, pero es un equipo que sería un reconocimiento para todos".

Otro punto a destacar es la importante cantidad de nominaciones que recibió Crónica HD (en total unas 11), a lo cual Monachelli dijo que "me pone muy contenta que haya muchas mujeres nominadas porque es una manera de que te reconozcan por lo que hacés y no por lo que sos físicamente, entonces que estén nominadas mujeres a las que yo admiro, respeto y se comprometen con la información eso me pone contenta y veo que hay equipo. Yo entro a Crónica y veo que nadie se corta solo en ese aspecto, si no es un trabajo en equipo no sucede ni el éxito ni nada, son tantos eslabones que vamos haciendo, que está bueno porque es un mimo para todos, un festejo que estaría bueno y espero que nos llevemos varias".

Otra vez Crónica HD

Finalmente, hay que destacar otra situación y que el canal fue elegido por segunda vez consecutiva como aquel que televisará la ceremonia: "Tuvimos algunas reuniones para la previa, primero que es el premio más importante que tiene la televisión, que durante muchos años fue, no sé si relegado o si había perdido un poco el valor, pero es lo que tenemos, entonces me parece que hace unos años se está fortaleciendo de nuevo este premio y hacer la cobertura el año pasado fue la primera vez", relató la conductora.

"Este año hay un montón de cosas que fuimos limando, entonces es como que te da otra cintura y cuando fui a Parque Norte y vi la puesta en escena es increíble, hay muchas personas trabajando que están nerviosas de que todo salga bien porque están en todos los detalles para que no se pase nada, pero bueno son muchas personas las que ven a ir llegando y después dependemos del invitado, pero siempre hay una energía muy diferente y hoy a partir de las 18 o 19 cuando empezamos las pruebas de cámara ya hay como otra magia", finalizó diciendo.