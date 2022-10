A pocas horas del inicio de la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cable 2022, que será transmitida por nuestra señal, Matilda Blanco, una verdadera autoridad en el mundo de la moda y las tendencias, dio una serie de tips para tener en cuenta a la hora de vestir en la gala.

La reconocida asesora de imagen le contó a Crónica HD lo que está permitido y lo que no a la hora de elegir el look de una noche soñada. En cuanto a sus propias expectativas, Blanco, sostuvo que "me preparo muy bien y aunque faltan pocas horas, como que a las 14 me voy a maquillar junto con mi equipo, y vamos temprano, sobre todo por el tema, ubicación, ensayos y vestimenta porque hace dos días conocimos el lugar donde se va a realizar la ceremonia. La verdad está buenísimo y todo el equipo de la alfombra roja está organizado y también el de la conducción, con el "Pollo" (Joaquín Álvarez) y "Pampita" (Carolina Ardohain) ensayando, muy contenta y esperando el momento en que llegue la alfombra roja".

Blanco agregó que "lo bueno de esta temporada es que se usan los colores, eso está bueno, hay un permitido que te podés ir de flúor, verde, amarillo y rosa para la noche, siempre y cuando sea en un vestido de gala y largo que corresponda para ese momento. Quiero recibir gente con colorado, amarillos, azules, colores fuertes, es un verano fuerte, es la primera temporada que no hay que andar con barbijo".

Mucho se habla de aquellos que les gusta "tirarse el perchero encima", y sobre ellos, Matilda argumentó que "tengo un mensaje para toda la comunidad y esas personas, y es que no lo hagan que no se tiren todo encima. Creo que está bueno que se pongan el gran vestido, decidan por esas joyas, pero necesito que escuchen a aquellos que los puedan asesorar y que se dejen ayudar. Todos tienen que estar bien, elegir bien y asesorarse en lo que le guste. Es por el bien de la moda probarse el vestido antes y caminar con los zapatos por la casa, para no matarte después".

En cuanto al color negro y su uso, la especialista dijo que "el negro será bienvenido porque es un no color que va bien, además del blanco, al igual que una buena combinación, mientras combine el vestido no importa tanto el color porque es una gala".

Consultada sobre la vestimenta de un hombre, Blanco agregó que "el error más común de un hombre sería que el pantalón lo tengo ultra ajustado y si no que le quede muy largo y se le haga acordeón. La hombrera está bien para un hombre mientras le corresponda el talla de su espalda, color oscuro y no gris perla. No es el momento para inventar o cambiar de look, hay que seguir siendo como sos y va a estar bien".

Matilda finalizó diciendo que "si el pantalón (chupin) te queda corto y no corresponde los zapatos es un papelón y si tus tobillos no corresponden, peor todavía. Es una ceremonia y un momento que se empieza desde antes, por eso hay que vestir bien".