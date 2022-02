Este domingo Martín Souto, el reconocido periodista de TyC Sports comunicó su salida del canal deportivo después de más de 20 años de trayectoria. Esta noticia impactó sobre muchos seguidores del mundo de deportes que sigue al canal, ya que es un referente de la señal.

El profesional de la comunicación de 49 años afirmó que fue una decisión difícil de tomar, pero que no pudieron llegar a un acuerdo para su continuidad. “Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño…”, escribió en sus redes sociales.

Me voy de @TyCSports

Ha sido una decisión dificil.

No logramos un acuerdo en las formas para seguir.

Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento.

Y así será siempre.

De corazón.

Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño… — Martin Souto (@MartinSouto) February 20, 2022

El periodista ingresó al canal en septiembre de 1994 con 22 años como productor de "Futbol X Dos" conducido por Mariano Closs y Cristian Garofalo. Además, también trabajó en "Campañas", el programa que llevaba a cabo Gonzalo Bonadeo.

Souto contó que pasó por todos los sectores de trabajo: producción, conducción, relatos, comentarios, cronista. En 1997 trabajó como conductor por primera vez en “El aguante”. Este programa se trataba de las hinchadas de fútbol argentino. También, participó en la producción de acontecimientos a nivel internacional: Copa América, Mundiales.

Martín trabajó cerca del seleccionado argentino de fútbol.

“En 1997 propuse la idea de ‘El Aguante’. El gran José D’Amato me bancó cuando me preguntó quién iba a conducir y le dije: ‘Yo’. Éramos, con Mariano López y Pablo González (mi hermano del periodismo), tres amigos creando un programa que nos llenó de alegrías y nos cambió la vida”, contó el periodista.

En "Paso a Paso", Martín hizo sus propios pasos como cronista en el año 2002. En esta ocasión trabajó junto a Ariel Rodríguez. Un poco después condujeron “Libero”, con seguimientos tácticos y entrevistas.

Souto junto a Ariel Rodríguez en Paso a Paso.

En "Hay equipo" cumplió uno de sus grandes deseos: jugar al fútbol. El periodista contó que compartió cancha con "cientos de monstruos y gracias a la magia de la tv engañé a mas de uno que cree que juego bien a la pelota”.

Llegó a cubrir partidos y eventos internacionales cerca de la Selección Argentina. Incluso, pudo hacerle una entrevista en exclusiva al 10 de Argentina: Lionel Messi. Esta nota se llevó a cabo en la casa de la Pulga cuando jugaba en el Barcelona.

En 2021 fue el conductor de "Jugador 23", un programa que se trataba de debatir con los panelistas que lo acompañaban.

¿Cuál será el futuro del periodista?

Martín contó que va a tener que pasar por un desafío "muy grande". No aseguró nada, pero "quizás me corra un rato de la escena para apuntar a algo más integral. Pero amo el fútbol, el periodismo y la televisión".

“Se trata de crecer. De cambiar. De aprender, de no quejarse, de no preocuparse. Mejor es ocuparse. En estos últimos años me formé también para trabajar el marketing y la comunicación en el fútbol. Y en eso estoy. Ampliando horizontes”, reflexionó Martín.

Por último, agradeció a todos aquellos que lo siguieron durante toda su carrera en el canal. También dijo que va a estar “enfocado en un nuevo rol. En mi consultora. Creamos una plataforma digital para los socios de los clubes con el deseo de aportar algo positivo al mundo del fútbol, el que amo. La pasión que mi viejo me transmitió de chico. Mi amor por el fútbol y por el periodismo persisten”.