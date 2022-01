Argentina y Francia amanecieron a una preocupante noticia el segundo día del nuevo año: El PSG confirmó que Lionel Messi es uno de los cinco jugadores del equipo que dieron positivo de Covid-19 durante las vacaciones de fin de año. Con las redes sociales revolucionadas por la noticia, los usuarios especulan sobre cuál podría haber sido su contacto de coronavirus, y todas las miradas apuntaron a Fer Palacio.

El popular DJ recibió una ola de críticas en las redes sociales, con su nombre apareciendo entre las tendencias de Twitter ya que muchos internautas sospechan que fue él quien contagió al ídolo futbolístico. Palacio vio por última vez a Messi en la fiesta de fin de año organizada por la familia del deportista, donde tocaron Los Palmeras. De entre la multitud que atendió los ojos se fijaron en Palacio, ya que el DJ había estado en los Coscu Awards unos días antes.

Los premios digitales organizados por el streamer Martín Pérez Di Salvo reunieron a un considerable número de gente, y pocas horas después se reportaron dos casos positivos de coronavirus ente los presentes. El mismo Coscu anunció la noticia, reconociendo que "nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho". "Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a sus familias y que se guarden en sus casas", agregó el streamer.

A pesar de la advertencia, Palacio decidió atender a la fiesta de Messi y Antonela Roccuzzo en su Rosario natal, donde estuvo a cargo de la música y llegó a sacarse una foto con el astro argentino. Para los internautas argentinos las pruebas son definitivas, y no dudaron en expresarlo así en las redes sociales, en un tono agresivo en varias ocasiones.

En respuesta a las acusaciones, el DJ habló de la situación desde su cuenta oficial de Instagram: "¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié", comenzó su descargo.

"Me han llegado a poner 'asesino' por los mensajes. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Pero bueno, en fin, ayer yo me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo covid, ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran las malas, un beso", terminó el mensaje dirigido a sus 1.1 millones de seguidores, al que lo siguió la foto de la prueba negativa de Covid-19.

Fer Palacio compartió su prueba negativa de Covid-19 para probar que no contagió a Messi.

Messi se mantiene en aislamiento

Luego de su diagnóstico, Messi se mantiene en silencio en sus redes sociales y evita el diálogo con la prensa local desde que el PSG confirmó su diagnóstico. El delantero del PSG se encuentra en buen estado de salud luego de unas duras primeras horas con el virus, según infirmó Olé, y mantiene aislamiento en su casa de Rosario.

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, admitió la incertidumbre sobre la próxima disponibilidad de Messi en su última conferencia de prensa: "No sé si estará allí contra el Lyon. Regresará de Argentina cuando sea negativo. Hasta que obtenga un resultado negativo en Argentina, no podrá viajar a Francia. Así que todo depende de cuándo puede viajar... Evaluaremos cuándo está listo para jugar".