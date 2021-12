Mica Viciconte y Fabián Cubero se tomaron unos días de descanso y viajaron a Brasil para pasar en el país vecino la Navidad y el cumpleaños del ex futbolista, por lo que estuvieron acompañados por la familia de "Poroto", incluidas, Sienna, Indiana y Allegra, sus hijas con Nicole Neumann.

Y tal y como hace usualmente, la influencer compartió en Instagram cada detalle de su estadía en Buzios, y es así que en varias posteos aparecieron las pequeñas Cubero.

Según trascendió, esto último molestó a la modelo y llamó a Viciconte para reprocharle una serie de fotos que compartió de sus hijas: "Están autorizados a subir fotos, pero se están pasando", le habría dicho por teléfono.

.

Fue así que al aterrizar en Argentina, la ex participante de Combate fue abordada por lo medios: ¿Existió un supuesto llamado para demostrar conformidad por las fotos que estabas subiendo?", le consultaron.

"¿Qué fotos? ¿Las mías? Mi celular no me andaba muy bien, sólo para subir fotos. Subí en mi Instagram lo que hago siempre", dijo Viciconte.

"No tengo idea. No. Creo que no. Lo importante es tener paz. Si estamos bien, es lo importante", cerró Micaela ante la insistencia de los periodistas.

.

Las fotos que supuestamente desataron la furia de Nicole

El enfrentamiento entre Viciconte y Neumann no es nuevo. Incluso hasta hace no mucho tiempo regía un bozal legal para que la ex participante de MasterChef Celebrity no la nombre y tampoco muestre en redes a sus hijas.

Además, meses atrás Carmen Barbieri contó en su programa una infidencia que le había comentado Nicole Neumann, y que tenía que ver con una falta de vínculo entre Mica y las nenas

Cuando Barbieri dij. que “una de las nenas no se siente bien en la casa del papá”, enseguida la ex Combate salió a defenderse, argumentando que el vínculo con Indiana, Allegra y Sienna era muy bueno, y que las nenas tenían los temas que tienen todos los adolescentes de su edad.

.

Pero ahora que Mica está esperando un hermanito de las chicas, si en algún momento hubo algun cortocircuito entre ellas, las imágenes posteando desde Buzios demuestran todo lo contrario.

Viciconte se mostró en una tierna imagen al borde del mar, rodeada por las tres hijas del exfutbolista, quienes todas le tocan la panza donde está Luca, su futuro hermanito.: “Sus hermanitas sintiendo a @lucacubero”, escribió.